Протести у Парижі: поранені 65 осіб

Під час протестів у Парижі проти високих цін на бензин постраждали 65 осіб. З них 11 - представники правоохоронних органів, повідомляє ввечері суботи, 1 грудня, паризька поліція. Через сутички, що сталися під час демонстрації "жовтих жилетів" на Єлисейських полях, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати, зазначає Reuters.

Цієї суботи у французькій столиці проходять три анонсовані демонстрації: "жовтих жилетів", акція проти безробіття та мітинг проти расизму. За офіційними даними, безпеку у Парижі забезпечують близько п'яти тисяч поліцейських та жандармів, тоді як минулої суботи їх було лише три тисячі. На Єлисейських полях перед фасадами будинків та магазинів встановлені металеві та фанерні щити. Вулиця перекрита для транспорту, пішоходи мають проходити через пункти пропуску. Ще п'ять тисяч правоохоронців забезпечують порядок по всій Франції.

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. У них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.