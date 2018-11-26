 Протести у Парижі: поранені 65 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Протести у Парижі: поранені 65 осіб

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати.

Жовті жилети на Єлисейських полях

"Жовті жилети" на Єлисейських полях

Під час протестів у Парижі проти високих цін на бензин постраждали 65 осіб. З них 11 - представники правоохоронних органів, повідомляє ввечері суботи, 1 грудня, паризька поліція. Через сутички, що сталися під час демонстрації "жовтих жилетів" на Єлисейських полях, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати, зазначає Reuters.

Цієї суботи у французькій столиці проходять три анонсовані демонстрації: "жовтих жилетів", акція проти безробіття та мітинг проти расизму. За офіційними даними, безпеку у Парижі забезпечують близько п'яти тисяч поліцейських та жандармів, тоді як минулої суботи їх було лише три тисячі. На Єлисейських полях перед фасадами будинків та магазинів встановлені металеві та фанерні щити. Вулиця перекрита для транспорту, пішоходи мають проходити через пункти пропуску. Ще п'ять тисяч правоохоронців забезпечують порядок по всій Франції.

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. У них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.

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Протести "жовтих жилетів": поліція затримала понад 100 демонстрантів у Парижі

Французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів з руху "жовтих жилетів" на Єлисейських полях. Були затримані понад 100 осіб, у Парижі посилені заходи безпеки. (01.12.2018)  

У Франції в протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 80 тисяч людей

У протестах проти підвищення акцизів на пальне у Франції в суботу взяли участь понад 80 тисяч людей. Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. Глава МВС каже про послаблення акцій. (24.11.2018)  

"Жовті жилети": як французам вдалося зібрати масові протести через бензин

Сотні тисяч протестувальників на вулицях міст - для Франції не дивина. Але нинішні протести проти підвищення акцизу на бензин і дизельне пальне - особливі. (21.11.2018)  

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Сотні тисяч протестувальників на вулицях міст - для Франції не дивина. Але нинішні протести проти підвищення акцизу на бензин і дизельне пальне - особливі.

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Під час акції протесту проти підвищення акцизного збору на пальне дійшло до сутичок між поліцією та демонстрантами, котрі мали намір прорватися до Єлисейського палацу.

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