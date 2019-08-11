Протести у Москві: суд звільнив із СІЗО актора Павла Устінова

Московський міський суд у п'ятницю, 20 вересня, змінив запобіжний захід актору Павлу Устінову з арешту на підписку про невиїзд на час розгляду апеляції, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"Рішення Тверського суду Москви про залишення без змін запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Устінова за вироком Тверського суду Москви від 16 вересня 2019 року скасувати", - йдеться в рішенні Мосміськсуду.

Суд постановив звільнити актора з-під варти, йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд до розгляду апеляції за його справою, який запланований на 26 вересня.

Скандал через арешт Устінова

Прокуратура РФ звинувачувала Устінова у застосуванні насильства щодо співробітника Росгвардії на акції протесту у Москві 3 серпня проти недопуску опозиційних кандидатів до участі у виборах до міськдуми Москви. За версією обвинувачення, під час затримання Устінов чинив опір росгвардійцю, внаслідок чого у силовика було ушкоджене плече.

Устінов відмовився визнавати провину і заявив, що не брав участі в акції 3 серпня, а натомість прийшов на зустріч з другом і не чинив опору під час затримання.

Одиночні пікети біля адміністрації президента РФ проти затримання та ув'язнення актора Павла Устінова (18 вересня)

Крім того, у мережі було опубліковане відео, на якому видно, як актор не виявляв агресії. Попри це, щонайменше троє росгвардійців повалили одного Устінова на землю і почали бити кийками. Потім стало відомо, що нібито один із цих росгвардійців отримав вивих плеча і актора звинуватили в застосуванні насильства. Під час засідання суду суддя відмовився долучити це відео у якості доказу невинуватості актора.

Справа Устінова викликала резонанс в Росії. Петиція за звільнення актора за добу набрала більше 112 тисяч підписів. Артисти театру й кіно влаштували флешмоб на його підтримку. Також пройшли серії одиночних пікетів біля будівлі адміністрації президента РФ у Москві та в Санкт-Петербурзі. Перегляду справи вимагали правозахисники, журналісти, вчені, вчителі, лікарі та православні священики.

Дивитись відео 02:27 Поділитись "Це мій обов’язок": історія росіянки-протестувальниці на візку (10.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3PMLR "Це мій обов’язок": історія росіянки-протестувальниці на візку (10.09.2019)