 Протести у Москві: суд звільнив із СІЗО актора Павла Устінова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Протести у Москві: суд звільнив із СІЗО актора Павла Устінова

Суд у Москві відпустив із СІЗО актора Павла Устінова, засудженого за звинуваченнями у застосуванні насильства щодо співробітника Росгвардії на акції протесту.

Суд відпустив із СІЗО актора Павла Устінова, якому присудили 3,5 років колонії

Суд відпустив із СІЗО актора Павла Устінова, якого засуджено до 3,5 року колонії

Московський міський суд у п'ятницю, 20 вересня, змінив запобіжний захід актору Павлу Устінову з арешту на підписку про невиїзд на час розгляду апеляції, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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"Рішення Тверського суду Москви про залишення без змін запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Устінова за вироком Тверського суду Москви від 16 вересня 2019 року скасувати", - йдеться в рішенні Мосміськсуду.

Суд постановив звільнити актора з-під варти, йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд до розгляду апеляції за його справою, який запланований на 26 вересня.

Скандал через арешт Устінова

Прокуратура РФ звинувачувала Устінова у застосуванні насильства щодо співробітника Росгвардії на акції протесту у Москві 3 серпня проти недопуску опозиційних кандидатів до участі у виборах до міськдуми Москви. За версією обвинувачення, під час затримання Устінов чинив опір росгвардійцю, внаслідок чого у силовика було ушкоджене плече.

Устінов відмовився визнавати провину і заявив, що не брав участі в акції 3 серпня, а натомість прийшов на зустріч з другом і не чинив опору під час затримання.

Одиночні пікети біля адміністрації президента РФ проти затримання та ув'язнення актора Павла Устінова

Одиночні пікети біля адміністрації президента РФ проти затримання та ув'язнення актора Павла Устінова (18 вересня)

Крім того, у мережі було опубліковане відео, на якому видно, як актор не виявляв агресії. Попри це, щонайменше троє росгвардійців повалили одного Устінова на землю і почали бити кийками. Потім стало відомо, що нібито один із цих росгвардійців отримав вивих плеча і актора звинуватили в застосуванні насильства. Під час засідання суду суддя відмовився долучити це відео у якості доказу невинуватості актора.

Справа Устінова викликала резонанс в Росії. Петиція за звільнення актора за добу набрала більше 112 тисяч підписів. Артисти театру й кіно влаштували флешмоб на його підтримку. Також пройшли серії одиночних пікетів біля будівлі адміністрації президента РФ у Москві та в Санкт-Петербурзі. Перегляду справи вимагали правозахисники, журналісти, вчені, вчителі, лікарі та православні священики. 

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