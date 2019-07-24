Протести у Москві: затримано понад 800 осіб, поліцейські застосовують силу

У поліції Москви повідомили, що затримали близько 600 осіб під час протестної акції. Водночас ЗМІ повідомляють про понад 800 затриманих.
У центрі Москви у суботу, 3 серпня, під час протесту через недопуск незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня були затримані близько 600 осіб, повідомляє прес-служба головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Москві.
"У неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 людей. За різні правопорушення затримано близько 600 осіб", - йдеться у повідомленні. Крім того, агенція "ТАСС" повідомила про одного потерпілого співробітника Росгвардіі - він вивихнув руку, коли затримував учасника акції.
Водночас незалежний правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо" повідомляє про понад 800 затриманих. Інші російські ЗМІ також інформують про масове застосування сили російськими поліцейськими. На опублікованих у соцмережах відео зафільмовано, як поліцейські б'ють кийками учасників акції протесту, коли ті вже лежать на землі.
Повідомляється, що поліцейські затримують учасників акції, які перебували у магазині та у метро. Затриманих, серед яких є неповнолітні, відвезли в 38 відділків поліції. ЗМІ повідомляли, що у деякі з них не пускають адвокатів.
Нагадаємо, у центрі Москви відбувається несанкціонована місцевою владою акція опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. Тим часом у Санкт-Петербурзі відбувається акція солідарності з московськими протестувальниками, яка також не санкціонована місцевою владою.
Нагадаємо, що 27 липня у Москві відбулася неузгоджена з владою акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Тисячі демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. За даними "ОВД-Инфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.
Перед початком акції правоохоронці роздавали попередження, що вона не погоджена міською владою. У центрі міста поліція почала затримувати людей. (03.08.2019)
Поліція повідомила, що затримала 1074 людини під час акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви. Деякі мітингарі, а також представники ЗМІ, отримали травми. (27.07.2019)