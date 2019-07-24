Протести у Москві: затримано понад 800 осіб, поліцейські застосовують силу

У центрі Москви у суботу, 3 серпня, під час протесту через недопуск незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня були затримані близько 600 осіб, повідомляє прес-служба головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Москві.

"У неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 людей. За різні правопорушення затримано близько 600 осіб", - йдеться у повідомленні. Крім того, агенція "ТАСС" повідомила про одного потерпілого співробітника Росгвардіі - він вивихнув руку, коли затримував учасника акції.

На вулицях Москви тисячі поліцейських

Водночас незалежний правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо" повідомляє про понад 800 затриманих. Інші російські ЗМІ також інформують про масове застосування сили російськими поліцейськими. На опублікованих у соцмережах відео зафільмовано, як поліцейські б'ють кийками учасників акції протесту, коли ті вже лежать на землі.

Повідомляється, що поліцейські затримують учасників акції, які перебували у магазині та у метро. Затриманих, серед яких є неповнолітні, відвезли в 38 відділків поліції. ЗМІ повідомляли, що у деякі з них не пускають адвокатів.

Поліцейські затримали у Москві майже 700 осіб, серед них - неповнолітні

Нагадаємо, у центрі Москви відбувається несанкціонована місцевою владою акція опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. Тим часом у Санкт-Петербурзі відбувається акція солідарності з московськими протестувальниками, яка також не санкціонована місцевою владою.

Нагадаємо, що 27 липня у Москві відбулася неузгоджена з владою акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Тисячі демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. За даними "ОВД-Инфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.