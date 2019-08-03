Протести у Гонконзі: учасники акції кидають каміння в поліцію

Протестувальники знову вийшли на вулиці Гонконгу в неділю, 4 серпня. Цього разу вони змінили свою тактику та частіше пересувалися. Водночас у Пекіні заявили, що "не дадуть продовжуватися" протестам, повідомляє агенція AFP.

Як зазначає агентство, цього разу протестувальники діяли згідно з новою тактикою - "бути водою". Вона передбачає непередбачуваність дій та намагання примусити поліцейських гадати, де цього разу у місті з'являться протестувальники.

Наприклад, спочатку були сутички між правоохоронцями в одному районі міста, потім протестувальники втекли у метро і приїхали до іншого району, де розташована велика кількість магазинів. Там їхні протести спочатку були мирними, але згодом протестувальники окупували декілька доріг.

Крім того, маленькі групи протестувальників у масках кидали яйця і цеглу у будівлю місцевого відділку поліції. У відповідь поліцейські стріляли у протестувальників гумовими кулями та застосовували сльозогінний газ.

Пекін застерігає

Протести у Гонконзі прокоментували у Пекіні. "Центральний уряд не буде сидіти і нічого не робити та дозволяти продовжуватися цій ситуації", - йдеться у повідомленні китайської державної агенції "Сіньхуа". Зазначається, що за період протестів всього було заарештовано понад 200 протестувальників. Раніше китайські військові заявили, що готові вгамувати "нестерпні" заворушення, якщо від них цього вимагатимуть.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Найдорожчі міста світу-2019 1 місце: Париж Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.

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Найдорожчі міста світу-2019 1 місце: Сінгапур Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.

Найдорожчі міста світу-2019 4 місце: Цюрих Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.

Найдорожчі міста світу-2019 5 місце: Осака і Женева Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.

Найдорожчі міста світу-2019 7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.

Найдорожчі міста світу-2019 10 місце: Тель-Авів Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.

Найдорожчі міста світу-2019 10 місце: Лос-Анджелес Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.

Найдорожчі міста світу-2019 133 місце: Каракас Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють. Автор: Дженніфер Ваґнер

