Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів

У Гонконгу тривають антиурядові протести. Під час забороненої поліцією демонстрації в районі Юен Лонг в суботу, 27 липня, в якій взяли участь тисячі людей, протестувальники кидали у бік правоохоронців каміння та пляшки, а також будували на вулицях барикади. У відповідь поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, повідомляє агенція новин Reuters.

Демонстранти тримають парасолькі - символ протесту

Мітингарі виступили проти нападів на активістів. У минулі вихідні у районі Юен Лонг поблизу китайського кордону близько 100 вдягнутих у білі футболки осіб, озброєних палицями та металевими кийками, напали на протестувальників. В результаті постраждали 45 осіб.

Протести у Гонконгу тривають вже кілька місяців

Протестувальники звинувачують правоохоронців, що ті не захистили їх. Поліція, своєю чергою, заборонила проведення суботньої демонстрації, пославшись на небезпеку сутичок із мешканцями району. Щоб обійти цю заборону, протестувальники назвали захід спільним "полюванням на покемонів" та "маршем пам'яті" на честь колишнього прем'єр-міністра Китаю Лі Пена, який помер 22 липня, повідомляє агенція dpa. Лі Пена вважають одним з головних відповідальних у кривавій розправі над учасниками студентських протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні в 1989 році і не люблять через це у Гонконгу.

Також активісти продовжують вимагати остаточного скасування суперечливого законопроєкту про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. Вони також наполягають на розслідуванні дій поліції під час минулих мітингів.

Сутички між протестувальниками та поліцією

Протести в Гонконгу почалисy кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам підтримувала законопроєкт про екстрадицію.