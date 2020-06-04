Протести у Гонконгу: поліція заарештувала десятки людей

У Гонконгу у неділю, 28 червня, відбулися протести проти впровадження нового законодавства щодо автономної території, зкорема проти ухваленого наприкінці травня закону про національну безпеку Гонконгу. Спочатку планувалося провести "мовчазний протест". Утім, як стверджує поліція Гонконгу, згодом його учасники почали скандувати гасла та відмовилися виконувати вказівки поліції.

Далі між поліцією і демонстрантами почалися сутички і силовики застосували сльозогінний газ. "Оскільки натовп не припиняв протизаконних дій, поліція діяла рішуче та вжила заходів щодо арешту", - йдеться у повідомленні поліції Гонконгу у Facebook.

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Поліція Гонконгу наказує мітингарям розійтися. 28 червня 2020 року

Всього, за офіційними даними, арештовано 53 особи. Їх звинуватили в участі у незаконних зібраннях. У поліції додали, що деякі протестувальники ще намагалися перекрити дороги у районі зібрань мітингарів.

Нагадаємо, що Всекитайські збори народних представників прийняли 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

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