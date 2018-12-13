Протести у Белграді: тисячі вимагали "Зупинити криваві сорочки!"

У сербській столиці Белграді ввечері у суботу, 15 грудня, тисячі людей вийшли на демонстрацію проти політики право-національного уряду і президента країни Александара Вучича, яка, на переконання демонстрантів, спрямована на розпалювання ненависті. У марші під гаслом "Зупинити криваві сорочки!" взяли участь десять тисяч осіб, повідомив новинний інтернет-портал Danas.

Протест спрямований також проти однобокої подачі новин на користь уряду і президента в програмах суспільно-правового мовлення. Демонстранти тримали плакати і транспаранти з надписами "Вучич - злодій" або "Вони брешуть, вони крадуть".

Мітингарі пройшли повз резиденцію президента країни Вучича і будівлю, де базується державний телеканал RTS. На чолі ходи йшли лідери сербської опозиції, в тому числі колишній міністр закордонних справ Вук Єреміч і мер Белграда Драган Джилас. Мітингарі також використовували свистки і гудки, подібно до того, як в 1990-і роки це робили протестувальники проти колишнього президента Слободана Мілошевича.

Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, в результаті чого він отримав важкі поранення.

Підозрювані в нападі були незабаром затримані, а Вучич засудив подію. Але опозиція звинувачує його в тому, що його риторика шельмування критиків і опозиціонерів створила в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія. Наступна акція протесту запланована на 16 січня 2019 року - річницю вбивства сербського політика Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів.