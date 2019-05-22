 Протести після виборів в Індонезії: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Протести після виборів в Індонезії: є загиблі

Під час протестів прихильників кандидата в президенти Індонезії Прабово Субіанто, який програв на виборах, загинули шестеро та поранені понад 200 людей. Субіанто не визнає своєї поразки.

Під час протестів у Джакарті

Під час протестів у Джакарті

У Джакарті в ніч на середу, 22 травня, відбулись масові протести прихильників кандидата в президенти Прабово Субіанто, який програв на виборах. Внаслідок сутичок загинули щонайменше шестеро людей, понад 200 дістали поранень, повідомляє агенція KNA. Демонстрація спочатку проходила мирно, однак потім ситуація загострилась і правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ.

У місцевій поліції повідомили, що насильство під час акції було не спонтанним, а запланованим. У деяких затриманих демонстрантів були знайдені конверти з грошима, повідомив представник поліції, не надаючи деталей. В Індонезії політичні партії або афілійовані організації досить часто наймають "протестувальників" за гроші.

Правоохоронці під час протестів біля виборчої комісії

Правоохоронці під час протестів біля виборчої комісії

Виборча комісія Індонезії 21 травня оголосила офіційні результати президентських виборів, які відбулись 17 квітня. Чинний президент Джоко Відодо переміг з 55,5 відсотка голосів, тоді як Прабово Субіанто отримав підтримку 44,5 відсотка виборців.

Колишній генерал Прабово Субіанто, який під час виборчої кампанії об'єднався з ісламістськими силами, відмовився визнати свою поразку на виборах. Він неодноразово проголошував себе переможцем та заявляв, що будь-який інший результат можливий лише шляхом маніпуляції з боку уряду та виборчої комісії.

Наслідки протестів у Джакарті

Наслідки протестів у Джакарті

Незалежні спостерігачі за виборами, організації з опитування громадської думки та політичні опоненти Джоко Відода відкидають обвинувачення у фальсифікації виборів. Колишній президент і діючий лідер опозиційної Демократичної партії, що була частиною партійної коаліції Субіанто, вже привітав переможця виборів.

Вибори в Індонезії назвали "найскладнішими у світі". На них близько 93 мільйонів осіб із загалом 260 мільйонів мешканців країни голосували за президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також за членів регіональних і місцевих законодавчих органів. Під час виборів у країні померли понад 270 працівників виборчих комісій

DW.COM

В Індонезії відбуваються "найскладніші вибори у світі"  

В Індонезії під час виборів померли понад 270 працівників виборчих комісій

Через перевтому під час виборів та підрахунку голосів в Індонезії померли 272 співробітники виборчих комісій та ще понад 1,8 тисячі перебувають в лікарнях. У виборах взяло участь понад 150 мільйонів людей. (28.04.2019)  

Екзит-поли: на виборах в Індонезії лідирує чинний президент

За даними незалежних екзит-полів, чинний президент Індонезії Джоко Відодо отримує близько 55 відсотків голосів на виборах президента країни. (17.04.2019)  

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