Протести проти Лукашенка за кордоном - "Європа у фокусі" (відео)

Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:18 Протести у Білорусі: погляд з Європи
11:04 Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків
20:28 Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія
15:45 Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною
05:47 Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно
Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.
Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?
Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.