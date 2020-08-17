 Протести проти Лукашенка за кордоном - ″Європа у фокусі″ (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.08.2020

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Європа

Протести проти Лукашенка за кордоном - "Європа у фокусі" (відео)

Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.

Weissrussland Minsk | Massenproteste | Belarus Protest (picture-alliance/dpa/S. Grits)

Білоруси в Європі теж протестують проти Олександра Лукашенка

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:18 Протести у Білорусі: погляд з Європи

11:04 Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків

20:28 Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія

15:45 Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною

05:47 Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно

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Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео)

Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.  

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Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео)

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.  

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Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.  

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Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія. Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною. Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.

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