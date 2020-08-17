Європа

Протести проти Лукашенка за кордоном - "Європа у фокусі" (відео)

Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.

Білоруси в Європі теж протестують проти Олександра Лукашенка

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:18 Протести у Білорусі: погляд з Європи 11:04 Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків 20:28 Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія 15:45 Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною 05:47 Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно

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