 Протести проти змін до конституції у Петербурзі і Москві: майже 150 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

Протести проти змін до конституції у Петербурзі і Москві: майже 150 затриманих

У Санкт-Петербурзі і Москві відбулися протести проти обнулення термінів президента РФ Володимира Путіна. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Інфо", в Москві затримали понад 100 людей.

Учасники протесту проти поправок до конституції Росії у Москві

Учасники протесту проти поправок до конституції Росії у Москві

У Санкт-Петербурзі і Москві в середу, 15 липня, пройшли акції протесту проти поправок до конституції Росії, які дозволяють чинному президенту Володимиру Путіну залишатися на посаді глави держави ще два терміни.

Учасники акцій, організованих рухом "Ні", зібралися в центрі обох міст, щоб висловити невдоволення сфабрикованими, на їхню думку, результатами нещодавнього голосування щодо внесення поправок до конституції і зібрати підписи на підтримку кампанії з оскарження підсумків плебісциту.

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Учасники протесту проти поправок до конституції Росії у Санкт-Петербурзі

Учасники протесту проти поправок до конституції Росії у Санкт-Петербурзі

Акція в Санкт-Петербурзі

Як передає кореспондент DW, у Петербурзі черга до збирачів підписів розтягнулася більш ніж на один кілометр. Організатори заявили про намір збирати підписи до "останнього клієнта".

Поліція спостерігала за тим, що відбувається, але не втручалася. Кореспондент DW повідомив про затримання громадської активістки Ольги Смирнової, але її звинуватили в участі в одній з попередніх неузгоджених акцій.

Учасниця акції протесту в Санкт-Петербурзі

Учасниця акції протесту в Санкт-Петербурзі

Акція в Москві

У Москві зібралися кілька сотень людей. За повідомленням кореспондента DW, люди скандували "Росія без Путіна", "Путін - злодій", "Москва - виходь" і "Хабаровськ - ми з тобою". Учасники акції також вимагали звільнення політв'язнів. Поліція спочатку не втручалася.

Далі учасники акції вирушили "на прогулянку" центром Москви. Згодом почалися затримання. Поліція вихоплювала окремих учасників протесту і вела їх в автозаки. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Інфо", поліція затримала в Москві щонайменше 147 осіб. За даними московської поліції, було затримано 132 осіб. За участь у несанкціонованих акціях їм загрожує до 15 діб адміністративного арешту. 

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