 Протести навколо ″євроблях″: проблема не в акцизах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.11.2018

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Політика й суспільство

Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Хаос на українських дорогах через "євробляхи" мали владнати прийняті 8 листопада закони. Втім, "євробляхери" не вдоволені й протестують. Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?

За різними оцінками, в Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок

За різними оцінками, в Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок

Насправді проблема не в акцизі чи в інших податках. А в тому, що переважну більшість автомобілів на єврономерах взагалі не можливо легалізувати. Адже розмитнити можна лише те, що належить тобі, а не чужу власність. Просто техпаспорт на ім’я якогось поляка, литовця чи громадянина іншої країни, де зареєстрований автомобіль, не дає права на його легалізацію в Україні. 

DW.COM

В Україні протестують власники автомобілів на єврономерах

У Києві власники автомобілів на єврономерах стоять біля Верховної Ради, у регіонах - пререкривають автотраси. (20.11.2018)  

Пряник та батіг для "євроблях": чи спрацюють ухвалені Радою зміни

Верховна Рада України здешевила розмитнення легкових автомобілів та запропонувала тимчасову знижку для "євроблях". Утім, водії таких авто не задоволені змінами. DW розбиралася, як діятимуть нові правила. (09.11.2018)  

Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"?

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)  

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В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони.

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За різними оцінками, в Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок

Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Хаос на дорогах через "євробляхи". Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?  

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