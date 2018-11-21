Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Хаос на українських дорогах через "євробляхи" мали владнати прийняті 8 листопада закони. Втім, "євробляхери" не вдоволені й протестують. Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?
Насправді проблема не в акцизі чи в інших податках. А в тому, що переважну більшість автомобілів на єврономерах взагалі не можливо легалізувати. Адже розмитнити можна лише те, що належить тобі, а не чужу власність. Просто техпаспорт на ім’я якогось поляка, литовця чи громадянина іншої країни, де зареєстрований автомобіль, не дає права на його легалізацію в Україні.
У Києві власники автомобілів на єврономерах стоять біля Верховної Ради, у регіонах - пререкривають автотраси. (20.11.2018)
Верховна Рада України здешевила розмитнення легкових автомобілів та запропонувала тимчасову знижку для "євроблях". Утім, водії таких авто не задоволені змінами. DW розбиралася, як діятимуть нові правила. (09.11.2018)