Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Насправді проблема не в акцизі чи в інших податках. А в тому, що переважну більшість автомобілів на єврономерах взагалі не можливо легалізувати. Адже розмитнити можна лише те, що належить тобі, а не чужу власність. Просто техпаспорт на ім’я якогось поляка, литовця чи громадянина іншої країни, де зареєстрований автомобіль, не дає права на його легалізацію в Україні.