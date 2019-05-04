 Протести ″жовтих жилетів″ у Франції тривають, але учасників все меншає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають, але учасників все меншає

Цього разу, за даними МВС, на вулиці міст Франції вийшло 12,5 тисяч "жовтих жилетів", що менше, ніж минулого тижня. У Парижі поліція нарахувала 2,1 тисячі мітингарів.

Кількість протестувальників на акціях жовтих жилетів - чимраз менше (на фото - учасник акції в Ренні, 8 травня)

Кількість протестувальників на акціях "жовтих жилетів" - чимраз менше (на фото - учасник акції в Ренні, 8 травня)

Протести "жовтих жилетів", що тривають у Франції вже більш ніж півроку, збирають дедалі менше учасників. У суботу, 25 травня, на вулиці міст країни вийшло загалом 12,5 тисяч мітингарів, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Франції, передає агенція новин AFP.

За даними МВС Франції, в Парижі в акціях протесту взяли участь загалом 2,1 тисячі "жовтих жилетів". На кадрах телеканалу BFMTV видно, як поліція в Парижі застосувала проти окремих демонстрантів сльозогінний газ. 

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За шість місяців після початку антиурядових протестів у Франції на вулиці країни виходять дедалі менше демонстрантів. Утім, в деяких містах не вдалось уникнути сутичок. (19.05.2019)

Цього разу по всій країні на акції "жовтих жилетів" вийшло близько 19 тисяч учасників, що стало найменшим числом з початку протестів у листопаді 2018 року, кажуть у МВС країни. (04.05.2019)

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли понад 18 тисяч осіб. У Нанті та Ліоні поліція змушена була застосувати сльозогінний газ. (11.05.2019)

Повідомляється також про близько двох тисяч учасників на маніфестації в Тулузі. Приблизно 1,2 тисячі учасників зафіксовали й на демонстрації в місті Ам'єн.

Нинішня акція протесту "жовтих жилетів" стала вже 28-ю. Минулими вихідними на вулиці міст країни вийшло 15,5 тисячі демонстрантів. У Парижі поліція нарахувала тоді 1,8 тисячі учасників.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


DW.COM

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)  

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