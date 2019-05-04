Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають, але учасників все меншає

Протести "жовтих жилетів", що тривають у Франції вже більш ніж півроку, збирають дедалі менше учасників. У суботу, 25 травня, на вулиці міст країни вийшло загалом 12,5 тисяч мітингарів, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Франції, передає агенція новин AFP.

За даними МВС Франції, в Парижі в акціях протесту взяли участь загалом 2,1 тисячі "жовтих жилетів". На кадрах телеканалу BFMTV видно, як поліція в Парижі застосувала проти окремих демонстрантів сльозогінний газ.

Повідомляється також про близько двох тисяч учасників на маніфестації в Тулузі. Приблизно 1,2 тисячі учасників зафіксовали й на демонстрації в місті Ам'єн.

Нинішня акція протесту "жовтих жилетів" стала вже 28-ю. Минулими вихідними на вулиці міст країни вийшло 15,5 тисячі демонстрантів. У Парижі поліція нарахувала тоді 1,8 тисячі учасників.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі.