Протести "жовтих жилетів": сутички та понад 120 затриманих

У Франції в суботу, 20 квітня, знов відбуваються протести "жовтих жилетів". За даними влади, участь в них беруть 9,6 тисячі людей, з яких 6,7 тисячі - у Парижі. Між протестувальниками та правоохоронцями стаються сутички.

У французькій столиці протестувальники в основному зібрались на сході міста, зокрема на Площі Республіки. Там також стались сутички між демонстрантами та правоохоронцями, горіли автомобілі та мотоцикли, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, передає агенція AFP. Внаслідок сутичок правоохоронці затримали у Парижі 126 протестувальників. У місті загалом було проведено близько 11 тисяч перевірок.

Під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі

Паризька поліція побоювалася, що серед протестувальників "може бути радикальний блок з 1,5 до двох тисяч людей", які можуть знову спричинити хаос у столиці. Під час попередніх протестів деякі демонстранти били вітрини дорогих магазинів, ресторанів та підпалювали будинки у центрі Парижі. Тому міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер мобілізував для охорони порядку понад 60 тисяч поліцейських та жандармів по всій країні. Він заявив, що очікує особливо активних бунтівників в Тулузі, Монпельє, Бордо і Парижі.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

Під час протестів були підпалені автомобілі та мотоцикли

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.