 Протести ″жовтих жилетів″: поліція затримала понад 100 демонстрантів у Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Протести "жовтих жилетів": поліція затримала понад 100 демонстрантів у Парижі

Французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів з руху "жовтих жилетів" на Єлисейських полях. Були затримані понад 100 осіб, у Парижі посилені заходи безпеки.

Протести у Франції тривають уже два тижні

Протести у Франції тривають уже два тижні

У Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ, шумові гранати та водомети під час сутичок з учасниками протестів проти підвищення цін на бензин. У суботу, 1 грудня, демонстранти з руху "жовтих жилетів" намагалися прорватися через кордони на Єлисейських полях, повідомила агенція Reuters. За даними прем'єра-міністра країни Едуара Філіппа, було затримано щонайменше 107 учасників протестів.

На цю суботу у Парижі заплановано три офіційні демонстрації: "жовтих жилетів", акція проти безробіття та мітинг проти расизму. "Ми стурбовані тим, що невеликі групи бунтівників, які не є "жовтими жилетами", проникнуть (на суботню демонстрацію. - Ред.), щоб битися з силами безпеки та кинути виклик авторитету держави", - сказав генеральний секретар альтернативної поліцейської спілки Дені Якоб.

Правоохоронці під час сутички на Єлисейських полях

Правоохоронці під час сутички на Єлисейських полях

За офіційними даними, безпеку у Парижі 1 грудня будуть забезпечувати близько п'яти тисяч поліцейських та жандармів, тоді як минулої суботи їх було лише три тисячі. На Єлисейських полях перед фасадами будинків та магазинів встановлюють металеві та фанерні щити. Вулиця буде перекрита для транспорту, пішоходи мають проходити через пункти пропуску. Ще п'ять тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок по всій Франції.

Демонстранти та правоохоронці в Парижі

Демонстранти та правоохоронці в Парижі

Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. В них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.

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Автобус на винному пальному замість дизеля (28.11.2018)

DW.COM

У Франції в протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 80 тисяч людей  

"Жовті жилети": як французам вдалося зібрати масові протести через бензин

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Нові протести у Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети

Під час акції протесту проти підвищення акцизного збору на пальне дійшло до сутичок між поліцією та демонстрантами, котрі мали намір прорватися до Єлисейського палацу. (24.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Автобус на винному пальному замість дизеля (28.11.2018)  

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