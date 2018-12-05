Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель: затримано 70 осіб

Щонайменше 70 осіб були заарештовані в суботу, 8 грудня, правоохоронцями у столиці Бельгії Брюсселі під час демонстрації, організаторів якої надихнув приклад протестів французьких "жовтих жилетів", інформує агенція AFP із посиланням на правоохоронні органи.

Територія, де розташовані головні європейські інституції, включно з офісами Єврокомісії та Європарламенту, була закрита правоохоронцями у якості запобіжного заходу. В'їзд транспортних засобів і прохід перехожих на цю територію тимчасово заборонено.

Протестувальники зібралися у двох районах міста. Наразі випадків насильства не зафіксовано. "Після перевірок, у якості запобіжного заходу було проведено близько 70 арештів", - повідомила речниця поліції Брюсселя. За даними новинної агенції Belga, протестувальники молодого віку заблокували трасу, що поєднує Брюссель з містом Реккем неподалік кордону з Францією.

Нагадаємо, у Франції тривають протести так званих "жовтих жилетів", котрі розпочалися 17 листопада на знак протесту проти підвищення цін на пальне. Тоді на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Напередодні вихідних днів 8 і 9 грудня французька влада застерегла громадян від нової хвилі "масштабного насильства", через анонсовані нові протести "жовтих жилетів" у Парижі. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки 8 грудня по всій країні залучать 89 тисяч правоохоронців. З них у столиці правопорядок забезпечуватимуть вісім тисяч поліцейських.