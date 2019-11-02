 Протести в Ірані: один загиблий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Протести в Ірані: один загиблий

Мітингувальники в Ірані, незадоволені рішенням влади нормувати продаж бензину і підняти ціни на паливо, вийшли на вулиці. У Тегерані й багатьох інших містах сталися сутички протестувальників з поліцією.

Учасники протестів підпалювали сміття і намагалися будувати барикади

Учасники протестів підпалювали сміття і намагалися будувати барикади

У десятках міст Ірану в суботу, 16 листопада, відбулися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Під час протестів сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Як передає агентство ISNA, напередодні в місті Сирджан на півдні країни один протестувальник був убитий, багато осіб були поранені. Десятки мітингувальників намагалися підпалити бензоколонки, але їх розігнали поліцейські та бійці Корпусу вартових ісламської революції. У Тегерані автомобілісти блокували кілька вулиць, в інших містах відбулися демонстрації і мітинги біля урядових будівель. У низці міст поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Протестувальники повідомляють також про проблеми з доступом до мережі Інтернет у країні.

Ціни на бензин зросли

Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин щонайменше на 50 відсотків було ухвалене урядом країни в ніч на 15 листопада в зв'язку з тривалою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник бензинової карти може купити до 60 літрів бензину на місяць за ціною 15 тисяч ріалів, що дорівнює 11 євроцентам, зазначає агентство AFP. Ті, кому потрібно більше пального, змушені будуть платити 30 ріалів (22 євроценти) за кожен наступний літр. Досі один літр бензину коштував 10 тисяч ріалів (7 євроцентів).

Тим часом генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джавад Монтазері закликав громадян триматися подалі від протестувальників, щоб не наражатися на ризик кримінального переслідування. Він також висловив переконання, що демонстранти, які блокують автошляхи та б'ються з правоохоронцями, керовані з-за кордону.

 

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