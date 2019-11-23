Протести в Ірані забрали життя щонайменше 208 осіб - правозахисники

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), оприлюдненими у понеділок, 2 грудня, за останній місяць кількість жертв так званих "бензинових протестів" у Ірані склала щонайменше 208 людей. Правозахисники заявляють, що на відеозаписах розгону демонстрантів зафіксована стрілянина по беззбройних людях.

За поки не підтвердженими даними офіційних джерел, в країні заарештували понад тисячу осіб, серед них 180 так званих "підбурювачів" протестів, яким загрожує смертна кара.

Блокуючи мережу інтернет Тегеран зробив все, аби інформація про протести, відповідні відео і фото побачили якомога менше людей в країні та за її межами, пише агенція dpa.

"Шокуюче число загиблих - це ще один доказ того, що іранські сили безпеки розпочали жахливу масову різанину", - зазначено у доповіді правозахисників з AI. Представники організації закликають притягнути до відповідальності винних за таке "криваве свавілля".

Нагадаємо, протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною розпочалися 15 листопада. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.