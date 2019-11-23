 Протести в Ірані забрали життя щонайменше 208 осіб - правозахисники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Протести в Ірані забрали життя щонайменше 208 осіб - правозахисники

В Ірані під час протестів з середини листопада загинули щонайменше 208 людей, повідомляють у правозахисній організації Amnesty International.

Протести в Ірані (фото з архіву)

Протести в Ірані (фото з архіву)

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), оприлюдненими у понеділок, 2 грудня, за останній місяць кількість жертв так званих "бензинових протестів" у Ірані склала щонайменше 208 людей. Правозахисники заявляють, що на відеозаписах розгону демонстрантів зафіксована стрілянина по беззбройних людях.

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За кілька днів протестів у Ірані загинули щонайменше 106 людей, кажуть у правозахисній організації Amnesty International. Утім, справжня кількість загиблих може бути значно вищою, припускають правозахисники. (19.11.2019)

Під час протестів проти підвищення цін на пальне загинув поліцейський. Духовний лідер країни заявив, що влада не відмовиться від своїх планів щодо підвищення цін на бензин. (17.11.2019)

За поки не підтвердженими даними офіційних джерел, в країні заарештували понад тисячу осіб, серед них 180 так званих "підбурювачів" протестів, яким загрожує смертна кара.

Блокуючи мережу інтернет Тегеран зробив все, аби інформація про протести, відповідні відео і фото побачили якомога менше людей в країні та за її межами, пише агенція dpa.

"Шокуюче число загиблих - це ще один доказ того, що іранські сили безпеки розпочали жахливу масову різанину", - зазначено у доповіді правозахисників з AI. Представники організації закликають притягнути до відповідальності винних за таке "криваве свавілля".

Нагадаємо, протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною розпочалися 15 листопада. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.

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