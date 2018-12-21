 Протести в Індії через жінок у храмі: один загиблий, 15 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Протести в Індії через жінок у храмі: один загиблий, 15 поранених

Щонайменше одна особа загинула та 15 отримали травми під час протестів, що спалахнули в Індії після того, як індуїстський храм у штаті Керала відвідали двоє жінок.

Поліція змушена була 2 січня втручатися у сутички під час масових акцій в різних містах штату Керала

Поліція змушена була 2 січня втручатися у сутички під час масових акцій в різних містах штату Керала

На акціях протесту в індійському штаті Керала, організованих правлячою в країні "Народною партією Індії" проти відвідання жінками храму бога Айяппана, щонайменше одна людина загинула і 15 отримали травми. Як повідомив речник поліції штату Керала у четвер, 3 січня, "чоловік, що напередодні брав участь у демонстрації "Народної партії Індії", загинув від ударів камінням, яким закидали протестувальників", цитує агентство AFP. 

Акції протесту 2 січня пройшли у кількох містах штату. В адміністративному центрі штату місті Тіруванантапурам перед будівлею регіонального парламенту виникли насильницькі сутички між представниками двох таборів, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. За даними місцевих ЗМІ, демонстрантів закидали камінням з місцевого офісу правлячої в штаті Комуністичної партії.

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Протести спалахнули після того, як до відомого індуїстького храму бога Айяппана в штаті Керала увійшли двоє жінок. Традиційно до храму забороняли входити жінкам віком від 10 до 50 років. У вересні 2018 року Верховний суд Індії скасував багаторічну заборону. Перші спроби жінок потрапити до храму після ухваленого рішення у жовтні 2018 року викликали масовий спротив та сутички. Тоді затримали понад дві тисячі осіб. Вранці 2 січня 44-річна Канака та 42-річна Бінду стали першими жінками, що потрапили до святині. Їх підтримували сотні тисяч жінок, що утворили живий ланцюг завдовжки у 620 кілометрів.

Релігійні консерватори Індії закликають продовжувати протести. 22 січня Верховний Суд Індії розпочне слухання щодо апеляції на скасування заборони жінкам відвідувати храм Айяппана.

  • Статуя Валлаббхаї Патела

    Мовчазні гіганти

    Майже 200 метрів заліза, води і землі

    Статуя Валлаббхаї Патела, соратника Ганді, заввишки 182 метри. Індійська "Статуя єдності" обійшлася в 355 мільйонів євро і спричинила суперечки. Як повідомила BBC, ці величезні витрати викликали невдоволення місцевих фермерів. Однак у Мумбаї нині споруджують іще більшу статую, яка найімовірніше буде ще дорожчою.

  • Статуя Свободи

    Мовчазні гіганти

    Багаторазово копійована ікона

    Вона лише як половина статуї Патела заввишки, однак новий індійський пам'ятник навряд чи зможе змагатися за відомістю зі спорудженою 1886 року Статуєю Свободи в Нью-Йорку. Цей неокласицистичний колос, один з найвідоміших символів США та об'єкт спадщини ЮНЕКСО, постійно копіюють. Копії, зокрема, можна побачити в Токіо та Ельзасі.

  • Ріо-де-Жанейро

    Мовчазні гіганти

    Нове Чудо світу

    Статуя 30-метрового "Христа-Викупителя" споруджена у 1931 році, і її відвідувачі можуть побачити захопливі краєвиди Ріо-де-Жанейро та гори Цукрова Голова. Завдяки цьому статуя є популярною серед туристів. З 2007 року статуя, розташована на півдні другого за величиною міста Бразилії, належить до "Семи нових чудес світу", поруч із Мачу-Пікчу та Великим китайським муром.

  • Статуя Будди у М'янмі

    Мовчазні гіганти

    Золотий велетень

    У храмах Південно-Східній Азії можна побачити багато позолочених статуй Будди - в людський зріст або більших. Та 116-метрова (129-метрова, якщо рахувати постамент) статуя Лечжун-Сасачжа, зведення якої завершили 2008 року в М'янмі, є винятком. Разом з китайською статуєю Будди Весняного Храму вона є однією з найвищих статуй Будди у світі.

  • Статуя Гуаньїнь

    Мовчазні гіганти

    Богиня в морі

    Статуя Гуаньїнь, яку відкрили у 2005 році на Півдні Китаю, особливо добре виглядає з повітря. Гуаньїнь, що за народними повір'ями є богинею співчуття, є однією з найважливіших фігур у південноазійському буддизмі. 108-метрова статуя, збудована у морі біля узбережжя провінції Хайнань, є найвищою в світі статуєю Гуаньїнь.

  • Статуя Будди

    Мовчазні гіганти

    Короткотривале життя рекордів

    Порівняно з понад 1000-тонним Буддою Весняного Храму, ця 48-метрова статуя у збудованому в 386 році храмі Дуньлін у китайській провінції Цзянсі може здаватися непримітною. Однак навіть вона має статус "найвищої": найвищої статуї Будди-Амітабги - допоки і цей рекорд не буде перевершено.

    Автор: Гелена Кашель


  • Міланський собор, Італія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    10. Міланський собор, Італія

    Цей надзвичайно великий і детально оздоблений готичний собор на головній площі Мілана є однією з найвідоміших будівель Європи. Це також третя за величиною церква в Європі. Вражають як сліпуче білий фасад, так і понад дві тисячі скульптур усередині.

  • Меморіал Лінкольна і Дзеркальний ставок, Вашингтон, США

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    9. Меморіал Лінкольна і Дзеркальний ставок, Вашингтон, США

    Кожен, хто відвідує Національну алею у Вашингтоні, столиці Сполучених Штатів, обов'язково проходить повз Дзеркальний ставок, що поруч із Меморіалом Лінкольна. Понад 3,6 мільйона осіб щороку відвідують Меморіал. Саме біля нього Мартін Лютер Кінг проголосив свою промову "У мене є мрія".

  • Альгамбра, Гранада, Іспанія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    8. Альгамбра, Гранада, Іспанія

    Альгамбра в іспанському місті Гранада - шедевр мавританської архітектури. Зведений з військовою метою комплекс у 1984 році був включений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Європи.

  • Храм Спаса на Крові, Санкт-Петербург, Росія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    7. Храм Спаса на Крові, Санкт-Петербург, Росія

    Видовищний, різнобарвний Храм Спаса на Крові у російському Санкт-Петербурзі рясніє золотими куполами та складними мозаїками. Його збудували на місці, де в березні 1881 року був убитий імператор Олександр II.

  • Мескіта, Кордова, Іспанія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    6. Мескіта, Кордова, Іспанія

    Мескіту (Кордовську мечеть) вважають однією з найдосконаліших пам'яток, яка поєднує мавританський та християнський архітектурні стилів. Споруда була зведена у восьмому сторіччі спершу як Велика мечеть Кордови, а в XIII столітті будівлю перетворили на християнський собор.

  • Тадж-Махал, Агра, Індія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    5. Тадж-Махал, Агра, Індія

    Будівництво білого мармурового мавзолею Тадж-Махал було завершене 1643 року, і цю споруду вважають яскравим прикладом архітектури Великих Моголів. Його назва походить від імені Мумтаз-Махал - коханої дружини могольської імператора Шаха Джахана, яка померла, народжуючи їхню 14-ту дитину.

  • Собор Святого Петра, Ватикан, Італія

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    4. Собор Святого Петра, Ватикан, Італія

    Щодня близько 20 тисяч паломників відвідують Собор (Базиліку) Святого Петра у Ватикані. Собор збудований над церквою четвертого століття, і його спорудження тривало 150 років і було завершене в 1626 році. У базиліці зберігається багато шедеврів, зокрема скульптура "П'єта" Мікеланджело та 29-метровий заввишки балдахін Берніні над папським вівтарем.

  • Ангкор-Ват, Сіемреап, Камбоджа

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    3. Ангкор-Ват, Сіемреап, Камбоджа

    Ангкор-Ват - одна з найважливіших релігійних пам'яток Південно-Східної Азії. Храмовий комплекс був зведений у ХІІ столітті за часів Кхмерської імперії і спочатку був присвячений індуїстському богові Вішну.

  • Велика мечеть шейха Зайда, Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    2. Велика мечеть шейха Зайда, Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

    Яскравий приклад могольської архітектури. Велика мечеть шейха Зайда вважається одним з ключових місць для поклоніння в Абу-Дабі, а її інтер'єр засліплює мільйонами каменів Swarovski. Споруда, яку будували десять років, може вмістити понад 41 тисячу осіб, що дає їй першість серед найбільших мечетей ОАЕ.

  • Мачу-Пікчу, Перу

    Обов'язково відвідати: десять must-see пам'яток світу

    1. Мачу-Пікчу, Перу

    І, нарешті, переможець рейтингу Trip Advisor 2016 - Мачу-Пікчу, найвідоміше загублене місто Перу в Андах. Збудоване інками у XV столітті на висоті 2430 метрів над рівнем моря, воно відоме в усьому світі завдяки сухим кам'яним мурам, які були зведені без використання цементного розчину. Завдяки цьому неймовірні будівлі заворожують та вражають своєю таємничістю.

    Автор: Крістіна Дайхе, Оксана Піддубна


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