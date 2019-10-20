Протести в Чилі: Кількість загиблих збільшилась

Під час протестів, що охопили Чилі внаслідок підвищення ціни на проїзд у метро, загинули щонайменше десятеро людей. Як повідомила пожежна служба, п'ятеро людей загинули у неділю, 20 жовтня, під час пожежі на швацькій фабриці у столиці. Раніше ще двоє жінок та один чоловік загинули під час пожеж у двох розграбованих супермаркетах. Тіла ще двох людей були виявлені в одному з залів спаленого будівельного магазина на півдні Сантьяго, повідомив мер міста Карла Рубліар.

Під час протестів стались масові заворушення

Ввечері 20 жовтня у Сантьяго, Вальпараїсі, Консепсьоні, Антофагасті та Кокімбо запроваджена комендантська година. Втім сутички у столиці тривали навіть після її початку. Протестувальники в масках та капюшонах підпалювали автобуси, станції метро, супермаркети, банки та будинки, передає агенція Reuters. Правоохоронці застосовували проти них сльозогінний газ та водомети.

Протести в Чилі почались після підвищення вартості проїзду в метро

За даними міністерства оборони країни, для забезпечення порядку були задіяні 9,4 тисячі представників сил безпеки. Загалом, згідно з даними прокуратури, у ході сутичок затримано 1554 людини. Постраждали 17 правоохоронців. У різних містах під час протестів були пограбовані щонайменше 60 магазинів, принаймні шість були підпалені.

Військові патрулюють вулиці Сантьяго

Протести в Сантьяго та інших містах почались після оголошення підвищення ціни на проїзд у метро в пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Мітингарі також невдоволені зростанням тарифів на електроенергію на десять відсотків. Пізніше президент країни Себастьян Піньєра скасував підвищення ціни проїзду в метро та запровадив надзвичайний стан, однак протести тривають.