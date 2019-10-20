Протести в Чилі: Кількість загиблих збільшилась

Під час пожеж у торговельних центрах в Чилі загинули щонайменше десятеро людей. Комендантська година запроваджена у столиці та інших містах країни, втім сутички тривають.
Під час протестів, що охопили Чилі внаслідок підвищення ціни на проїзд у метро, загинули щонайменше десятеро людей. Як повідомила пожежна служба, п'ятеро людей загинули у неділю, 20 жовтня, під час пожежі на швацькій фабриці у столиці. Раніше ще двоє жінок та один чоловік загинули під час пожеж у двох розграбованих супермаркетах. Тіла ще двох людей були виявлені в одному з залів спаленого будівельного магазина на півдні Сантьяго, повідомив мер міста Карла Рубліар.
Ввечері 20 жовтня у Сантьяго, Вальпараїсі, Консепсьоні, Антофагасті та Кокімбо запроваджена комендантська година. Втім сутички у столиці тривали навіть після її початку. Протестувальники в масках та капюшонах підпалювали автобуси, станції метро, супермаркети, банки та будинки, передає агенція Reuters. Правоохоронці застосовували проти них сльозогінний газ та водомети.
За даними міністерства оборони країни, для забезпечення порядку були задіяні 9,4 тисячі представників сил безпеки. Загалом, згідно з даними прокуратури, у ході сутичок затримано 1554 людини. Постраждали 17 правоохоронців. У різних містах під час протестів були пограбовані щонайменше 60 магазинів, принаймні шість були підпалені.
Протести в Сантьяго та інших містах почались після оголошення підвищення ціни на проїзд у метро в пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Мітингарі також невдоволені зростанням тарифів на електроенергію на десять відсотків. Пізніше президент країни Себастьян Піньєра скасував підвищення ціни проїзду в метро та запровадив надзвичайний стан, однак протести тривають.
У Сантьяго вперше за майже 30 років запроваджена комендантська година. Між тим президент Чилі скасував підвищення цін на проїзд у метро, що спричинило масові заворушення. (20.10.2019)
Себастьян Піньєра, який був президентом Чилі в 2010-2014 роках, знову став главою держави, отримавши майже 55 відсотків голосів виборців у другому турі виборів. (18.12.2017)