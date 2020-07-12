Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу

Масові акції протесту тривали в Хабаровському краї всі вихідні і в понеділок, 13 липня. Багато жителів регіону активно висловлювали незгоду з арештом губернатора Сергія Фургала. Главу краю затримали в Хабаровську 9 липня і доставили в Москву. Політик, як вважає слідство, причетний до організації кількох убивств бізнесменів, скоєних у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету (СК) Росії, перевіряється його причетність і до інших тяжких злочинів. DW поговорила з учасниками протестів і з політичними оглядачами про те, чому так багато людей прийшли на демонстрації на захист Фургала і як оцінювати дії Кремля в ситуації, що склалася.

"Справа не стільки в Фургалі"

39-річний маркетолог В'ячеслав Мирончук з Хабаровська в розмові з DW сказав, що ходив на мітинг тому, "що наша влада - в першу чергу, федеральні, провідні політичні сили і партія "Єдина Росія" - уже настільки в своєму лицемірстві закопалися, що вони перейшли всі дозволені межі". За його словами, "справа не стільки в Фургалі, скільки в наплювацькому ставленні до кожної людини - ось що обурило людей".

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Демонстранти, впевнений Мирончук, прийшли захистити свій вибір, зроблений у 2018 році під час обрання губернатора. "Виставили технічного кандидата, Фургала. Він, в принципі, досить відома людина в місті, але ніколи не був помічений в якихось політичних амбіціях, якимось чином проліз до Держдуми і сидів собі тихо, - пояснює Мирончук. - Але вийшло так , що людям остаточно набридла вся ця лицемірна гидота, яка коїться у нас, і вони проголосували несподівано проти чинної влади (за Фургала. - Ред.)".

На протести в Хабаровську вийшли десятки тисяч людей

Мирончук впевнений, що показовий арешт незабаром після голосування щодо поправок до Конституції Росії став спусковим гачком для протестів. "На всю країну показують, який поганий цей Фургал. Ми і самі знаємо, що він не без гріха. Але його люблять - незважаючи на всі гріхи і всі економічні штуки в минулому. І ось так демонстративно взяти його і прибрати? Це обурило всіх!".

Тільки за офіційними оцінками, на мітинг в суботу прийшли до 12 тисяч осіб, за незалежними підрахунками - від 30 тисяч до 60 тисяч. "Мітингували ж не тільки Хабаровськ: Комсомольськ-на-Амурі, Ніколаєвськ-на-Амурі, Вяземське, в селах по 10 осіб збиралися з плакатами на підтримку губернатора. Реально весь край піднявся, - каже Мирончук. - Але повторюся: це не тільки тому, що Фургал такий чудовий - він навіть, може, і не зовсім чудовий. Але справа в тому, що нас ображають - ображають вже до такої міри, до якої не можна цього допустити".

"Я побачив, як багато хорошого зробив Фургал"

29-річний підприємець Руслан Ібрагімов каже, що не перебуває в партіях і рухах, але все ж пішов на мітинг: "Тому що мені не все одно. Тому що два роки тому - на той момент мені було 27 років - я вперше в житті скористався своїм виборчим правом і проголосував. І за ці два роки я побачив, скільки хорошого, скільки справді хорошого зробив Фургал".

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Ібрагімов вважає, що губернатор припинив практику сумнівних держзакупівель. За його словами, в них реально стали брати участь і перемагати прості суб'єкти підприємництва, які не вхожі в якісь високі кабінети. "Для жителів північних районів Хабаровського краю він зробив пільгові авіаквитки. Вирівняв харчування в школах - раніше "платники" і "безплатники", діти з незахищених верств населення, харчувалися по-різному. Тепер меню одне для всіх".

Але головним досягненням він вважає те, що в краї суттєво змінився емоційний фон. "Знаєте, як кажуть, риба гниє з голови - так ось тут зворотна ситуація. Я стикався за ці два роки, напевно, практично з усіма бюджетними установами: податковою, МВС, швидкою медичною допомогою, пенсійним фондом, навіть службою судових приставів, - і всюди співробітники якось стали дуже доброзичливі, співчутливі, вони справді намагаються вирішити проблему. Може здатися, що я якусь єресь несу, але це справді так".

"Всі знають, що Москві на Далекий Схід - з високої дзвіниці"

До позитивних кроків крайового керівництва підприємець зараховує і те, що, за його словами, владі вдалося значно скоротити держборг краю, а також виставити на торги непотрібне майно попередників на кшталт дорогих яхт, які перебували на балансі краю. "Він - справжній. І той факт, що понад 60 тисяч осіб - а я зі своєї професійної точки зору можу сказати, що більше 60 тисяч були присутні на першому суботньому мітингу - вийшли на його підтримку, каже про те, що не я один так думаю". Твердження про координаційний центр мітингів в Хабаровську Руслан називає брехнею: "Люди організувалися самі. Мені ніхто не видавав плакат - я поїхав і надрукував його собі сам".

Підприємець із Хабаровська Руслан Ібрагімов

Він вважає, що арешт Фургала став каталізатором "тих проблем, які накопичувалися в регіоні не п'ять і не десять років. Усі знають, що, по суті, Москві на Далекий Схід - з високої дзвіниці". Руслан Ібрагімов вважає, що багато жителів регіону, такі як він, вирішили, що більше терпіти таке ставлення не можна. "У передостанній раз нам плюнули в обличчя в 2018-му році, коли Фургала став губернатором. Тоді у нас показово забрали столицю Далекого Сходу і перенесли її в сусідній Владивосток. Людям було прикро, але вони стерпіли. Але коли сталося ось це минулого тижня , народ вже не зміг терпіти ".

"Мене дивує, що їх в Кремлі це дивує"

Микола Петров, керівник Центру політико-географічних досліджень Вищої школи економіки (ВШЕ) і старший науковий співробітник британського дослідницького інституту Сhatham House, покладає провину за масштабні протести - наймасовіші в російській провінції за останні роки - на Кремль. "Мене дивує не стільки сильна реакція в Хабаровську, скільки те, що цю реакцію не прорахували в Кремлі і що вона їх дивує", - каже він. Адміністрація президента й Москва загалом продемонстрували, на його думку, що "недостатньо адекватно уявляють собі ситуацію в регіоні".

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Політолог Федір Крашенінніков вважає, що Кремль зробив помилку ще в вересні 2018 року, коли зробив ставку на претендента від "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта, і тепер намагається виправити її наслідки. "Губернатор в системі Путіна повинен бути непопулярним сірим чиновником. А Фургал подобався - в цьому його злочин. На новому виборчому циклі Путіну такі не потрібні, йому потрібні гвинтики. Це також сигнал іншим".

Партія ЛДПР Володимира Жириновського - кишенькова опозиція лише на федеральному рівні

Демонстративний арешт губернатора без надання чітких доказів викликав масові протести, по-перше, тому, що партія ЛДПР, яку представляв у краї Фургал, змогла мобілізувати людей, а також внаслідок загального невдоволення населення політикою федеральної влади, зауважив у розмові з DW науковий співробітник Інституту дослідження країн Східної і Південно-Східної Європи в Регенсбурзі Фабіан Буркгардт (Fabian Burkhardt). Він вважає малоймовірним, що Фургала затримали тільки за кримінальне минуле або за результат голосування в 2018 році або за недостатні результати під час голосування за нову конституцію. "Думаю, справжня причина - домінування його партії ЛДПР в краї, включаючи абсолютне домінування в місцевих парламентах".

Експерт: Кремль покаже, "хто господар у хаті"

Системна опозиція в Росії перебуває під жорстким контролем Кремля тільки на федеральному рівні, вважає Буркгардт, і демонструє більшу незалежність у регіонах. "Я думаю, що Кремль спробує з коренем вирвати ЛДПР з Хабаровського краю", - додав німецький політолог.

Прибравши настільки жорстким методом губернатора Фургала, Кремль без потреби різко підвищив ставки, вважає професор ВШЕ Микола Петров. "Те, що відбувається сьогодні в Хабаровському краї, тепер важливо не тільки з точки зору контролю над регіоном, це має велике значення і для країни загалом. Зрозуміло, що в такій ситуації Кремль не може дати задній хід. Виходу без втрат для Кремля вже немає ".

Найбільш прийнятним виходом з ситуації, що склалася, для Кремля було б, на думку Петрова, знайти таку компромісну фігуру, яка влаштує і жителів Хабаровського краю, і ЛДПР, яка контролює край. "Але навіть такий варіант, боюся, не найбільш імовірний. Найімовірніший варіант, коли Кремль спробує продемонструвати, що саме він - господар у домі". Але навіть якщо протести в Хабаровську зійдуть нанівець, говорити про перемогу влади буде зарано: невдоволення жителів може знову дати про себе знати на виборах у Держдуму в наступному році, впевнені аналітики.