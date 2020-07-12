Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу

Три дні поспіль в Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала. DW зібрала голоси учасників протестів і аналітиків.
Масові акції протесту тривали в Хабаровському краї всі вихідні і в понеділок, 13 липня. Багато жителів регіону активно висловлювали незгоду з арештом губернатора Сергія Фургала. Главу краю затримали в Хабаровську 9 липня і доставили в Москву. Політик, як вважає слідство, причетний до організації кількох убивств бізнесменів, скоєних у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету (СК) Росії, перевіряється його причетність і до інших тяжких злочинів. DW поговорила з учасниками протестів і з політичними оглядачами про те, чому так багато людей прийшли на демонстрації на захист Фургала і як оцінювати дії Кремля в ситуації, що склалася.
"Справа не стільки в Фургалі"
39-річний маркетолог В'ячеслав Мирончук з Хабаровська в розмові з DW сказав, що ходив на мітинг тому, "що наша влада - в першу чергу, федеральні, провідні політичні сили і партія "Єдина Росія" - уже настільки в своєму лицемірстві закопалися, що вони перейшли всі дозволені межі". За його словами, "справа не стільки в Фургалі, скільки в наплювацькому ставленні до кожної людини - ось що обурило людей".
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Демонстранти, впевнений Мирончук, прийшли захистити свій вибір, зроблений у 2018 році під час обрання губернатора. "Виставили технічного кандидата, Фургала. Він, в принципі, досить відома людина в місті, але ніколи не був помічений в якихось політичних амбіціях, якимось чином проліз до Держдуми і сидів собі тихо, - пояснює Мирончук. - Але вийшло так , що людям остаточно набридла вся ця лицемірна гидота, яка коїться у нас, і вони проголосували несподівано проти чинної влади (за Фургала. - Ред.)".
Мирончук впевнений, що показовий арешт незабаром після голосування щодо поправок до Конституції Росії став спусковим гачком для протестів. "На всю країну показують, який поганий цей Фургал. Ми і самі знаємо, що він не без гріха. Але його люблять - незважаючи на всі гріхи і всі економічні штуки в минулому. І ось так демонстративно взяти його і прибрати? Це обурило всіх!".
Тільки за офіційними оцінками, на мітинг в суботу прийшли до 12 тисяч осіб, за незалежними підрахунками - від 30 тисяч до 60 тисяч. "Мітингували ж не тільки Хабаровськ: Комсомольськ-на-Амурі, Ніколаєвськ-на-Амурі, Вяземське, в селах по 10 осіб збиралися з плакатами на підтримку губернатора. Реально весь край піднявся, - каже Мирончук. - Але повторюся: це не тільки тому, що Фургал такий чудовий - він навіть, може, і не зовсім чудовий. Але справа в тому, що нас ображають - ображають вже до такої міри, до якої не можна цього допустити".
"Я побачив, як багато хорошого зробив Фургал"
29-річний підприємець Руслан Ібрагімов каже, що не перебуває в партіях і рухах, але все ж пішов на мітинг: "Тому що мені не все одно. Тому що два роки тому - на той момент мені було 27 років - я вперше в житті скористався своїм виборчим правом і проголосував. І за ці два роки я побачив, скільки хорошого, скільки справді хорошого зробив Фургал".
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Ібрагімов вважає, що губернатор припинив практику сумнівних держзакупівель. За його словами, в них реально стали брати участь і перемагати прості суб'єкти підприємництва, які не вхожі в якісь високі кабінети. "Для жителів північних районів Хабаровського краю він зробив пільгові авіаквитки. Вирівняв харчування в школах - раніше "платники" і "безплатники", діти з незахищених верств населення, харчувалися по-різному. Тепер меню одне для всіх".
Але головним досягненням він вважає те, що в краї суттєво змінився емоційний фон. "Знаєте, як кажуть, риба гниє з голови - так ось тут зворотна ситуація. Я стикався за ці два роки, напевно, практично з усіма бюджетними установами: податковою, МВС, швидкою медичною допомогою, пенсійним фондом, навіть службою судових приставів, - і всюди співробітники якось стали дуже доброзичливі, співчутливі, вони справді намагаються вирішити проблему. Може здатися, що я якусь єресь несу, але це справді так".
"Всі знають, що Москві на Далекий Схід - з високої дзвіниці"
До позитивних кроків крайового керівництва підприємець зараховує і те, що, за його словами, владі вдалося значно скоротити держборг краю, а також виставити на торги непотрібне майно попередників на кшталт дорогих яхт, які перебували на балансі краю. "Він - справжній. І той факт, що понад 60 тисяч осіб - а я зі своєї професійної точки зору можу сказати, що більше 60 тисяч були присутні на першому суботньому мітингу - вийшли на його підтримку, каже про те, що не я один так думаю". Твердження про координаційний центр мітингів в Хабаровську Руслан називає брехнею: "Люди організувалися самі. Мені ніхто не видавав плакат - я поїхав і надрукував його собі сам".
Він вважає, що арешт Фургала став каталізатором "тих проблем, які накопичувалися в регіоні не п'ять і не десять років. Усі знають, що, по суті, Москві на Далекий Схід - з високої дзвіниці". Руслан Ібрагімов вважає, що багато жителів регіону, такі як він, вирішили, що більше терпіти таке ставлення не можна. "У передостанній раз нам плюнули в обличчя в 2018-му році, коли Фургала став губернатором. Тоді у нас показово забрали столицю Далекого Сходу і перенесли її в сусідній Владивосток. Людям було прикро, але вони стерпіли. Але коли сталося ось це минулого тижня , народ вже не зміг терпіти ".
"Мене дивує, що їх в Кремлі це дивує"
Микола Петров, керівник Центру політико-географічних досліджень Вищої школи економіки (ВШЕ) і старший науковий співробітник британського дослідницького інституту Сhatham House, покладає провину за масштабні протести - наймасовіші в російській провінції за останні роки - на Кремль. "Мене дивує не стільки сильна реакція в Хабаровську, скільки те, що цю реакцію не прорахували в Кремлі і що вона їх дивує", - каже він. Адміністрація президента й Москва загалом продемонстрували, на його думку, що "недостатньо адекватно уявляють собі ситуацію в регіоні".
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Політолог Федір Крашенінніков вважає, що Кремль зробив помилку ще в вересні 2018 року, коли зробив ставку на претендента від "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта, і тепер намагається виправити її наслідки. "Губернатор в системі Путіна повинен бути непопулярним сірим чиновником. А Фургал подобався - в цьому його злочин. На новому виборчому циклі Путіну такі не потрібні, йому потрібні гвинтики. Це також сигнал іншим".
Демонстративний арешт губернатора без надання чітких доказів викликав масові протести, по-перше, тому, що партія ЛДПР, яку представляв у краї Фургал, змогла мобілізувати людей, а також внаслідок загального невдоволення населення політикою федеральної влади, зауважив у розмові з DW науковий співробітник Інституту дослідження країн Східної і Південно-Східної Європи в Регенсбурзі Фабіан Буркгардт (Fabian Burkhardt). Він вважає малоймовірним, що Фургала затримали тільки за кримінальне минуле або за результат голосування в 2018 році або за недостатні результати під час голосування за нову конституцію. "Думаю, справжня причина - домінування його партії ЛДПР в краї, включаючи абсолютне домінування в місцевих парламентах".
Експерт: Кремль покаже, "хто господар у хаті"
Системна опозиція в Росії перебуває під жорстким контролем Кремля тільки на федеральному рівні, вважає Буркгардт, і демонструє більшу незалежність у регіонах. "Я думаю, що Кремль спробує з коренем вирвати ЛДПР з Хабаровського краю", - додав німецький політолог.
Прибравши настільки жорстким методом губернатора Фургала, Кремль без потреби різко підвищив ставки, вважає професор ВШЕ Микола Петров. "Те, що відбувається сьогодні в Хабаровському краї, тепер важливо не тільки з точки зору контролю над регіоном, це має велике значення і для країни загалом. Зрозуміло, що в такій ситуації Кремль не може дати задній хід. Виходу без втрат для Кремля вже немає ".
Найбільш прийнятним виходом з ситуації, що склалася, для Кремля було б, на думку Петрова, знайти таку компромісну фігуру, яка влаштує і жителів Хабаровського краю, і ЛДПР, яка контролює край. "Але навіть такий варіант, боюся, не найбільш імовірний. Найімовірніший варіант, коли Кремль спробує продемонструвати, що саме він - господар у домі". Але навіть якщо протести в Хабаровську зійдуть нанівець, говорити про перемогу влади буде зарано: невдоволення жителів може знову дати про себе знати на виборах у Держдуму в наступному році, впевнені аналітики.