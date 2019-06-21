 Протести в Тбілісі: голова парламенту пішов у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Тбілісі: голова парламенту пішов у відставку

Голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе йде у відставку. Це було однією з вимог опозиції, яка також наполягає на звільненні глави МВС країни та Служби безпеки.

Протести у Грузії в ніч на 21 червня

Протести у Грузії в ніч на 21 червня

На тлі протестів в Грузії голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе йде у відставку. Відповідне рішення було прийнято на політраді правлячої партії "Грузинська мрія" під керівництвом її голови Бідзіни Іванішвілі у п'ятницю, 21 червня, повідомила агенція "Інтерфакс". Відставка голови парламенту була однією з вимог опозиції у Тбілісі.

Парламентська більшість підтримає кандидатуру свого лідера Арчила Талаквадзе на посаду голови парламенту, повідомив один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе. 

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, у лікарнях перебувають 102 людини.

DW.COM

Понад 100 осіб, котрі дістали поранень під час сутичок між мітингарями та поліцією поблизу грузинського парламенту, перебувають у лікарнях, повідомили представники влади Грузії. Загалом постраждало 240 осіб. (21.06.2019)

Тисячі протестувальників у Тбілісі намагаються штурмувати грузинський парламент і вимагають відставки його голови Іраклія Кобахідзе. (20.06.2019)

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

Кобахідзе, який перебував з візитом в Баку, заявив, що не знав про головування Гаврилова на засіданні. У п'ятницю він перервав візит до Азербайджану у зв'язку з подіями в Тбілісі і повернувся в Грузію. Грузинські опозиціонери також вимагають відставки глави МВС країни та Служби безпеки.

Дивитись відео 05:46

Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018)  

Також за темою

Georgien nach Parlamentssitzung | Protest & Ausschreitungen in Tbilisi

У Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту Грузії 21.06.2019

Для розгону демонстрації поблизу будівлі парламенту Грузії в Тбілісі поліція застосувала кийки та сльозогінний газ. Мітингарі намагалися прорватися в будівлю грузинського парламенту.

Georgien | Menschen protestieren gegen den Besuch der russischen Delegation in Tiflis

Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240 21.06.2019

Понад 100 осіб, котрі дістали поранень під час сутичок між мітингарями та поліцією поблизу грузинського парламенту, перебувають у лікарнях, повідомили представники влади Грузії. Загалом постраждало 240 осіб.

Georgien | Menschen protestieren gegen den Besuch der russischen Delegation in Tiflis

У Грузії тисячі людей протестують через скандал із російським політиком 20.06.2019

Тисячі протестувальників у Тбілісі намагаються штурмувати грузинський парламент і вимагають відставки його голови Іраклія Кобахідзе.

Реклама

Докладно

Філарет відмовився приймати томос про автокефалію

Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ

Про демарш почесного патріарха Філарета і майбутнє Православної церкви України - Сергій Руденко спеціально для DW.  

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду USMCA

Верхня палата мексиканського парламенту ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою (USMCA).  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  