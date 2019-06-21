Протести в Тбілісі: голова парламенту пішов у відставку

На тлі протестів в Грузії голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе йде у відставку. Відповідне рішення було прийнято на політраді правлячої партії "Грузинська мрія" під керівництвом її голови Бідзіни Іванішвілі у п'ятницю, 21 червня, повідомила агенція "Інтерфакс". Відставка голови парламенту була однією з вимог опозиції у Тбілісі.

Парламентська більшість підтримає кандидатуру свого лідера Арчила Талаквадзе на посаду голови парламенту, повідомив один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, у лікарнях перебувають 102 людини.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

Кобахідзе, який перебував з візитом в Баку, заявив, що не знав про головування Гаврилова на засіданні. У п'ятницю він перервав візит до Азербайджану у зв'язку з подіями в Тбілісі і повернувся в Грузію. Грузинські опозиціонери також вимагають відставки глави МВС країни та Служби безпеки.