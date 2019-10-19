 Протести в столиці Чилі: загинули троє людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Протести в столиці Чилі: загинули троє людей

У Сантьяго вперше за майже 30 років запроваджена комендантська година. Між тим президент Чилі скасував підвищення цін на проїзд у метро, що спричинило масові заворушення.

Військові патрулюють вулиці Сантьяго

Військові патрулюють вулиці Сантьяго

Під час сутичок у столиці Чилі Сантьяго вранці у неділю, 20 жовтня, під час пожежі у супермаркеті загинули троє людей, повідомив мер міста Карла Рубілар. За його словами, двоє загинули під час пожежі, а третій помер пізніше у лікарні.

Протестувальники підпалювали вагони метро та станції метрополітену

Протестувальники підпалювали вагони метро та станції метрополітену

Тим часом у місті тривають заворушення, які почались після оголошення підвищення ціни на проїзд у метро в пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протестувальники зводили барикади, підпалювали автомобілі та станції метрополітену та влаштовували бійки з правоохоронцями, повідомляє агенція AFP. Поліція застосовувала проти них водомети. Загалом затримані близько 300 осіб, а 160 працівників сил безпеки отримали поранення.

Протестувальники та правоохоронці у чилійській столиці

Протестувальники та правоохоронці у чилійській столиці

Протестувальники підпалили та пошкодили 78 станцій метро, внаслідок чого воно припинило роботу. За підрахунками влади, метрополітену було завдано збитків на 200 мільйонів доларів. У місті зачинені школи та магазини. Проведення запланованих на вихідні футбольних матчів та концертів скасовано.

Внаслідок заворушень у Сантьяго вперше з 1990 року була запроваджена комендантська година. Через сутички у провінціях Вальпараїсо та Консепсьон також запроваджений надзвичайний стан. У місті Вальпараїсо протестувальники підпалили будівлю, в якій знаходиться найстаріша чилійська газета El Mercurio, а також станцію метро, супермаркети та інші магазини.

Під час протестів у Сантьяго

Під час протестів у Сантьяго

Президент країни Себастьян Піньєра скасував підвищення ціни проїзду в метро. Він закликав громадян до мирних демонстрацій, зазначивши, що "ніхто не має права застосовувати жорстке насильство".

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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