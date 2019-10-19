Протести в столиці Чилі: загинули троє людей

Під час сутичок у столиці Чилі Сантьяго вранці у неділю, 20 жовтня, під час пожежі у супермаркеті загинули троє людей, повідомив мер міста Карла Рубілар. За його словами, двоє загинули під час пожежі, а третій помер пізніше у лікарні.

Протестувальники підпалювали вагони метро та станції метрополітену

Тим часом у місті тривають заворушення, які почались після оголошення підвищення ціни на проїзд у метро в пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протестувальники зводили барикади, підпалювали автомобілі та станції метрополітену та влаштовували бійки з правоохоронцями, повідомляє агенція AFP. Поліція застосовувала проти них водомети. Загалом затримані близько 300 осіб, а 160 працівників сил безпеки отримали поранення.

Протестувальники та правоохоронці у чилійській столиці

Протестувальники підпалили та пошкодили 78 станцій метро, внаслідок чого воно припинило роботу. За підрахунками влади, метрополітену було завдано збитків на 200 мільйонів доларів. У місті зачинені школи та магазини. Проведення запланованих на вихідні футбольних матчів та концертів скасовано.

Внаслідок заворушень у Сантьяго вперше з 1990 року була запроваджена комендантська година. Через сутички у провінціях Вальпараїсо та Консепсьон також запроваджений надзвичайний стан. У місті Вальпараїсо протестувальники підпалили будівлю, в якій знаходиться найстаріша чилійська газета El Mercurio, а також станцію метро, супермаркети та інші магазини.

Під час протестів у Сантьяго

Президент країни Себастьян Піньєра скасував підвищення ціни проїзду в метро. Він закликав громадян до мирних демонстрацій, зазначивши, що "ніхто не має права застосовувати жорстке насильство".