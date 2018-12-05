 Протести в Парижі: затримано понад 700 ″жовтих жилетів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Протести в Парижі: затримано понад 700 "жовтих жилетів"

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Правоохоронці вже затримали понад 700 "жовтих жилетів".

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти жовтих жилетів

У столиці Франції в суботу, 8 грудня, тривають сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти приблизно демонстрантів, що зібралися на Єлисейських полях. За даними міністерства внутрішніх справ, в акціях протесту проти високої вартості життя по всій Франції бере участь 31 тисяча осіб, в Парижі - близько восьми тисяч. З початку чергової акції протесту "жовтих жилетів" вже заарештовано понад 700 осіб, інформує агенція AFP.

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Французька влада напередодні застерегла від нової хвилі "масштабного насильства" під час суботи і неділі, 8 і 9 грудня, через анонсовані нові протести "жовтих жилетів" у Парижі. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки 8 грудня по всій країні залучать 89 тисяч правоохоронців. З них у столиці правопорядок забезпечуватимуть вісім тисяч поліцейських. Французький прем'єр закликав громадян, які підтримують протести "жовтих жилетів" та беруть у них участь, відмовитися від поїздки до столиці країни заради їхньої ж безпеки. 

Нагадаємо, що протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести.

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