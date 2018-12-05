Протести в Парижі: заарештовано майже 500 "жовтих жилетів"

У столиці Франції в суботу, 8 грудня, почалися сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти приблизно демонстрантів, що зібралися на Єлисейських полях. За даними поліції, в акції протесту проти високої вартості життя беруть участь близько 1500 осіб. З початку чергової акції протесту "жовтих жилетів" вже заарештовано понад 480 осіб були заарештовані, інформує агенція dpa.

Французька влада напередодні застерегла від нової хвилі "масштабного насильства" під час суботи і неділі, 8 і 9 грудня, через анонсовані нові протести "жовтих жилетів" у Парижі. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки 8 грудня по всій країні залучать 89 тисяч правоохоронців. З них у столиці правопорядок забезпечуватимуть вісім тисяч поліцейських. Французький прем'єр закликав громадян, які підтримують протести "жовтих жилетів" та беруть у них участь, відмовитися від поїздки до столиці країни заради їхньої ж безпеки.

Нагадаємо, що протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести.