Протести в Мінську: десятки затриманих

У Мінську знову протестують проти нинішнього курсу влади Білорусі. У суботу, 7 листопада, о 12:00 за місцевим часом розпочалася несанкціонована акція протесту медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів. Під час акції силовики й правоохоронці затримали десятки осіб. Як заявила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, "кілька осіб доставлено до територіального РУВС для розгляду". При цьому вона не уточнила точну цифру затриманих.

Тим часом у правозахисному центрі "Вясна" повідомили про щонайменше 60 затриманих на цій акції. Список з даними затриманих постійно актуалізується. Цю акцію було анонсовано раніше в деяких Telegram-каналах, передає інформагенція "Інтерфакс". Акція відбувалася на проспекті Незалежності біля 1-ї клінічної лікарні.

За годину до початку "Маршу медиків" на стоянці біля лікарні було помітно значне міліцейське посилення, припарковані мікроавтобуси, автозаки, легкові автомобілі правоохоронців, міський автобус, в якому, ймовірно, перебували силовики.

До учасників акції звернулася із заявою опозиціонерка Світлана Тихановська. "Ви об'єднуєтеся і успішно відстоюєте лікарів, яких намагаються звільнити адміністрації лікарень", - зазначила політикиня. "Ви говорите білорусам про небезпеку другої хвилі COVID і нагадуєте, як важливо зараз носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та піклуватися про тих, хто перебуває у групі ризику", - додала лідерка опозиції.

Затримання і під час традиційного "Маршу жінок"

Згодом о 14:00 за місцевим часом розпочався і традиційний "Марш жінок". Як повідомили в правозахисному центрі "Вясна", на цій акцій так само не обійшлося без затримань. Опублікований центром список затриманих налічує не менше 14 імен. За даними "Вясни", "силовики почали затримувати жінок, коли ті ще не встигли зібратися". Учасниці акції з квітами в руках гуляли проспектом Незалежності.

Також повідомляється про затримання 7 листопада в Бресті одного чоловіка.

Як повідомлялося, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулися в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

5 листопада Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".

Читайте також: Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

6 листопада Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти Олександра Лукашенка та 14 інших білоруських посадовців. Того ж дня підсанкційний список щодо високопосадовців Білорусі розширила й Канада.