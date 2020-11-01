 Протести в Мінську: десятки затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Мінську: десятки затриманих

Поблизу однієї з лікарень Мінська відбулася несанкціонована владою акція медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів в Білорусі. Правозахисники повідомили про 60 затриманих.

Силовики й учасники акцій протесту с Білорусі

Силовики й учасники акцій протесту с Білорусі (архівне фото)

У Мінську знову протестують проти нинішнього курсу влади Білорусі. У суботу, 7 листопада, о 12:00 за місцевим часом розпочалася несанкціонована акція протесту медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів. Під час акції силовики й правоохоронці затримали десятки осіб. Як заявила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, "кілька осіб доставлено до територіального РУВС для розгляду". При цьому вона не уточнила точну цифру затриманих.

Тим часом у правозахисному центрі "Вясна" повідомили про щонайменше 60 затриманих на цій акції. Список з даними затриманих постійно актуалізується. Цю акцію було анонсовано раніше в деяких Telegram-каналах, передає інформагенція "Інтерфакс". Акція відбувалася на проспекті Незалежності біля 1-ї клінічної лікарні.

За годину до початку "Маршу медиків" на стоянці біля лікарні було помітно значне міліцейське посилення, припарковані мікроавтобуси, автозаки, легкові автомобілі правоохоронців, міський автобус, в якому, ймовірно, перебували силовики.

До учасників акції звернулася із заявою опозиціонерка Світлана Тихановська. "Ви об'єднуєтеся і успішно відстоюєте лікарів, яких намагаються звільнити адміністрації лікарень", - зазначила політикиня. "Ви говорите білорусам про небезпеку другої хвилі COVID і нагадуєте, як важливо зараз носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та піклуватися про тих, хто перебуває у групі ризику", - додала лідерка опозиції.

Затримання і під час традиційного "Маршу жінок"

Згодом о 14:00 за місцевим часом розпочався і традиційний "Марш жінок". Як повідомили в правозахисному центрі "Вясна", на цій акцій так само не обійшлося без затримань. Опублікований центром список затриманих налічує не менше 14 імен. За даними "Вясни", "силовики почали затримувати жінок, коли ті ще не встигли зібратися". Учасниці акції з квітами в руках гуляли проспектом Незалежності.

Також повідомляється про затримання 7 листопада в Бресті одного чоловіка.

Як повідомлялося, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулися в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

5 листопада Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".

Читайте також: Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

6 листопада Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти Олександра Лукашенка та 14 інших білоруських посадовців. Того ж дня підсанкційний список щодо високопосадовців Білорусі розширила й Канада.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

ЄС запровадив санкції щодо Олександра Лукашенка

Олександру Лукашенку, його сину Віктору та 13-ом білоруським посадовцям обмежено в'їзд до ЄС.  

Також за темою

Belarus Minsk | Demonstration und Ausschreitungen

Протести в Білорусі: затримані понад 250 людей 01.11.2020

Під час протестів в Мінську та інших білоруських містах затримано понад 250 людей. Також стались сутички мітингарів з силовиками, повідомляють правозахисники.

Weißrussland Belarus Alexander Lukaschenko Innere Sicherheit

ЄС запровадив санкції щодо Олександра Лукашенка 06.11.2020

Олександру Лукашенку, його сину Віктору та 13-ом білоруським посадовцям обмежено в'їзд до ЄС.

Weißrussland | Proteste in Minsk

ЄС закликав владу Білорусі визнати вибори недійсними 05.11.2020

Влада Білорусі має визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів, наголошують у Брюсселі.

Реклама

Докладно

План дій по Донбасу від Кравчука - мало спільного з реальністю

"План дій по Донбасу" - мало спільного з реальністю

Українські політики та експерти вважають наміри Києва провести навесні вибори в Донбасі нереалістичними.  

Нова Білоруська атомна електростанція у Гродненській області

Старт БілАЕС: Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою"

Під час церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до енергосистеми Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  