 Протести в Москві: російська опозиція анонсувала одиночні пікети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

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Протести в Москві: російська опозиція анонсувала одиночні пікети

Мета серії одиночних пікетів - підтримка незареєстрованих опозиційних кандидатів у міськдуму Москви та затриманих на акціях протесту активістів. Влада столиці РФ відмовилася давати дозвіл на мітинг.

Силовики під час акції протесту в Москві 10 серпня

Силовики під час акції протесту в Москві 10 серпня

Російська опозиція запланувала нові акції протесту в Москві. Серія одиночних пікетів має відбутися в суботу, 17 серпня, в різних районах міста. Акції протесту анонсували муніципальні депутати від опозиційної партії "Яблуко" Олена Русакова, Андрій Морев та Олена Філіна, а також муніципальний депутат і журналіст Ілля Азар.

Русакова пояснила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що минулого тижня муніципальні депутати, так само як і 3 та 10 серпня, подали заявки на масові пікети поблизу пам'ятників та на бульварах російської столиці, але отримали відмову московської влади.

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"Тож залишається лише формат одиночного пікету (…) Будьте обачні, стояти з плакатом можна лише одній людині, строго почергово", - застерегла Русакова.

У Росії для проведення одиночних пікетів не потрібен дозвіл влади, пояснює агенція "Інтерфакс". Акції протесту мають розпочатися о 14:00 за місцевим часом у трьох місцях.

Комуністам мітинг дозволили

Водночас стало відомо про проведення Комуністичною партією Російської Федерації (КПРФ) мітингу на проспекті Академіка Сахарова. У КПРФ повідомили, що мерія російської столиці дала дозвіл на проведення акції комуністів, передає "Інтерфакс". Передбачена кількість учасників - до п'яти тисяч осіб.

Як повідомлялося, за підсумками кампанії зі збору підписів на підтримку кандидатів у депутати міськдуми Москви окружні виборчі комісії не зареєстрували 57 осіб, більшість з яких є незалежними опозиційними кандидатами. Вибори заплановані на 8 вересня.

Вже шості вихідні з протестами

Після цього в Москві пройшли масові акції на їхню підтримку - 14, 20, та 27 липня, а також 3 і 10 серпня. На дві з них - 20 липня та 10 серпня влада дала дозвіл. Щоправда, останній мітинг після свого завершення переріс у "несанкціоновані гуляння" містом в бік адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

На узгоджений мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів 10 серпня за даними ГУВС Москви прийшло 20 тисяч осіб. Натомість організація "Білий лічильник", що веде підрахунок учасників подібних акцій, повідомила про пона 50 тисяч учасників.

За даними правозахисників, під час останніх трьох акцій протесту силовики здійснили майже три тисячі затримань.

Побиття поліцейськими учасників акцій протесту не розслідуватимуть

Водночас 16 серпня стало відомо, що Слідчий комітет (СК) Росії відмовився проводити перевірку за заявами шести осіб, побитих поліцейськими на акціях на підтримку незареєстрованих кандидатів у депутати міськдуми Москви 27 липня і 3 серпня. Про це повідомила правозахисна організація "Зона права".

Як зазначили в "Зоні права", в кожній з однотипних відмов, незважаючи на описані факти незаконного застосування насильства з боку співробітників правоохоронних органів, СК вказує на правомірність дій поліцейських.

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