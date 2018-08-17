 Протести в Молдові: у центрі Кишинева встановили наметове містечко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Протести в Молдові: у центрі Кишинева встановили наметове містечко

Протестувальники висунули низку вимог, серед яких, зокрема, відставка уряду і притягнення до відповідальності винних у викраденні мільярда доларів США з банківської системи країни.

Протести проєвропейських сил у Кишиневі не вщухають (на фото - під час акції 1 липня 2018 року)

Протести проєвропейських сил у Кишиневі не вщухають (на фото - під час акції 1 липня 2018 року)

Кілька сотень учасників масової акції протесту, яка відбулася в неділю, 26 серпня, в столиці Молдови, залишилися ночувати на центральній площі Кишинева. На площі Великих Національних зборів, вони встановили близько 20 наметів, привезли воду, їжу, спальні мішки, повідомляє кореспондент інформагенції "Інтерфакс".

Голова опозиційної партії "Платформа DA" Андрей Нестасе заявив, що він очолює цю акцію і сам буде ночувати в одному з наметів. "Ми так вирішили, щоб провести тут таку "Ніч свободи" - зустріти День незалежності, 27 серпня, в центрі Кишинева", - сказав Нестасе.

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На ранок понеділка, 27 серпня, заплановані офіційні заходи з нагоди Дня незалежності, в тому числі покладання квітів до пам'ятника Штефану чел Маре. Протестувальники мають намір біля пам'ятника зустріти президента, прем'єр-міністра, депутатів і членів уряду, які прийдуть покладати квіти.

Вимоги опозиції

Упродовж неділі в центрі Кишинева проходила акція протесту правої опозиції. За даними поліції, в ній взяли участь близько 6,5 тисячі осіб. Організатори вважають, що учасників було в кілька разів більше. Учасники маніфестації ухвалили резолюцію, в якій зажадали відставки уряду; анулювання змішаної виборчої системи; організації та проведення вільних виборів за пропорційною системою; визнання результатів виборів мера Кишинева, які були анульовані рішенням судів; припинення переслідування опозиції і притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто причетний до крадіжки мільярда доларів США з банківської системи країни.

Учасники акції тримали прапори Молдови і Європейського союзу і били в барабани. Тисячі поліцейських стежили за громадським порядком, але в дії маніфестантів не втручалися. Вони вишикували кордони на центральній площі на початку акцій протесту, щоб не допустити сутичок прихильників і противників правої опозиції.

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