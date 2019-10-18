 Протести в Лівані: кілька міністрів вийшли з уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Протести в Лівані: кілька міністрів вийшли з уряду

У Бейруті та інших ліванських містах тривають антиурядові протести. Внаслідок цього урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили".

В Лівані продовжуються антиурядові протести

В Лівані продовжуються антиурядові протести

У Бейруті та інших містах Лівану тривають масові протести, вимогою яких є відставка уряду та оголошення нових виборів. У неділю, 20 жовтня, на центральній площі столиці зібрались тисячі людей. Вони розмахують прапорами та скандують "Народ хоче повалити режим". Перед цим десятки волонтерів приїхали в центра міста та очистили його від сміття після вчорашніх заворушень, повідомила агенція AFP.

Під час протестів у Бейруті стались сутички

Під час протестів у Бейруті стались сутички

Напередодні під час протестів стались сутички. Демонстранти намагалися прорватися до урядового кварталу. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а мітингарі кидали в них каміння та пляшки. Вони також зводили барикади та підпалювали шини. Під час сутичок в Бейруті загинули двоє людей, ще десятки дістали поранень. Правоохоронці затримали 70 осіб.

Реагуючи на вимоги вулиці, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". "Ми переконані, що уряд не здатен вжити належних заходів для того, щоб взяти ситуацію під контроль", - заявив лідер партії Самір Джааджаа. За його словами, на цій підставі уряд залишають віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів-членів партії.

Намети протестувальників у Бейруті

Намети протестувальників у Бейруті

Протести в Лівані почались 17 жовтня після того, як ліванський уряд оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Пізніше уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли і були спрямовані проти корупції та уряду. Акції протесту практично паралізували життя країни. Не працюють школи, банки та багато закладів торгівлі.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

DW.COM

У Лівані нарешті сформували уряд

За дев'ять місяців після виборів у Лівані вдалося сформувати уряд. Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США та деякі інші країни визнали терористичною організацією. (31.01.2019)  

У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

Учасники масових антиурядових акцій виступають проти корупції та запланованого урядом Лівану підвищення податків. У Бейруті відбулися сутички між мітингарями та поліцією. (18.10.2019)  

На кордоні між Ізраїлем і Ліваном загострилася ситуація

Ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану загострилася. Ізраїльська армія обстріляла цілі в Лівані у відповідь на протитанкові ракети, запущені з ліванського боку. За офіційними даними, жертв немає. (01.09.2019)  

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