Протести в Лівані: кілька міністрів вийшли з уряду

У Бейруті та інших містах Лівану тривають масові протести, вимогою яких є відставка уряду та оголошення нових виборів. У неділю, 20 жовтня, на центральній площі столиці зібрались тисячі людей. Вони розмахують прапорами та скандують "Народ хоче повалити режим". Перед цим десятки волонтерів приїхали в центра міста та очистили його від сміття після вчорашніх заворушень, повідомила агенція AFP.

Під час протестів у Бейруті стались сутички

Напередодні під час протестів стались сутички. Демонстранти намагалися прорватися до урядового кварталу. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а мітингарі кидали в них каміння та пляшки. Вони також зводили барикади та підпалювали шини. Під час сутичок в Бейруті загинули двоє людей, ще десятки дістали поранень. Правоохоронці затримали 70 осіб.

Реагуючи на вимоги вулиці, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". "Ми переконані, що уряд не здатен вжити належних заходів для того, щоб взяти ситуацію під контроль", - заявив лідер партії Самір Джааджаа. За його словами, на цій підставі уряд залишають віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів-членів партії.

Намети протестувальників у Бейруті

Протести в Лівані почались 17 жовтня після того, як ліванський уряд оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Пізніше уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли і були спрямовані проти корупції та уряду. Акції протесту практично паралізували життя країни. Не працюють школи, банки та багато закладів торгівлі.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.