 Протести в Каталонії переросли в жорсткі сутички | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Протести в Каталонії переросли в жорсткі сутички

Такого високого рівня насильства в Каталонії "не було ніколи", заявила влада регіону. Поліція просила громадян не виходити з будинків через бійки між екстремістами та силами безпеки.

Під час заворушень у столиці Каталонії

Під час заворушень у столиці Каталонії

В Барселоні та інших каталонських містах в ніч на суботу, 19 жовтня, стались найжорсткіші заворушення з початку протестів проти засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону. Радикально налаштовані протестувальники будували на вулицях барикади, підпалювали контейнери зі сміттям, зривали дорожні знаки, кидали у поліцейських каміння, яйця та петарди. Правоохоронці використовували проти них гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ повідомляли про "справжні битви" на вулицях, поліція просила громадян не залишати свої будинки.

За офіційними даними, кількість протестувальників, що застосовували насильство, зросла до чотирьох тисяч. Влада припускає, що деякі з них приїхали з інших регіонів Іспанії та, можливо, з-за кордону.

Під час протестів у місті стались жорсткі сутички

Під час протестів у місті стались жорсткі сутички

В столиці регіону була затримано 15 людей, частина з яких є неповнолітніми. Загалом в Каталонії затримано 31 протестувальника. Під час сутичок в Барселоні травми отримали щонайменше 60 людей, серед яких троє поліцейських та двоє журналістів. Заворушення також стались в Таррагоні, Жироні, Лериді та інших містах.

Протестувальники на вулицях Барселони

Протестувальники на вулицях Барселони

За словами міністра внутрішніх справ Каталонії Міrеля Буча, такого високого рівня насильства в регіоні "ще ніколи не було". "Звичайно, вони ніякі не сепаратисти, вони злочинці, які застосовують насильство", - сказав він в інтерв'ю телеканалу La Sexta, додавши, що екстремістам не вдасться "заплямувати" прихильників незалежності регіону. 

Напередодні в Барселоні відбулися мирні демонстрації з вимогою звільнити засуджених лідерів руху за незалежність. За даними міської поліції, в них взяли участь близько 525 тисяч людей. Багато профспілок також провели 24-годинний страйк. Міська рада Барселони оцінила збитки, завдані за перші три дні протестів, у 1,6 мільйона євро, зокрема, через пошкоджені світлофори, дорожні знаки та дерева.

У місті стались заворушення

У місті стались заворушення

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

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