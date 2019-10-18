Протести в Каталонії: насильство спадає

Сотні прибічників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони в неділю, 20 жовтня. Утім, у сьомий день протестів, викликаних суворими вироками лідерам руху за незалежність регіону, поки не спостерігалося проявів насильства, якими позначилися останні дні масових виступів, особливо 18 жовтня.

Велика група людей перекрила дорогу неподалік від будівлі представництва іспанського уряду в Каталонії. Протестувальники також кинули під колеса розташованих поліцейських автомобілів десятки пакетів зі сміттям. Менша група демонстрантів перекрила важливий проспект, що веде на схід міста, повідомляє агентство новин Reuters.

Тим часом виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка зазначив, що під час заворушень у Каталонії цього тижня постраждали 288 співробітників поліції, пошкоджено 267 автомобілів правоохоронців, затримано 194 людини. Сотні протестувальників також зазнали травм.

Мерка Барселони Ада Колау повідомила, що один поліцейський та один протестувальник перебувають у критичному стані, а в багатьох людей були ушкоджені очі внаслідок використання правоохоронцями гумових куль. Міська влада підрахувала, що безлади завдали збитків на 2,5 мільйона євро.

20 жовтня у Барселоні відбулася також демонстрація противників відділення Каталонії від Іспанії.

Нагадаємо, напередодні Мадрид відкинув пропозицію уряду Каталонії щодо переговорів.