 Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

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Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами

Дехто з учасників акції протесту опозиції в Тбілісі намагався прорватися до будівлі ЦВК. У відповідь на це поліція застосувала водомет і розігнала нападників. Після цього в правоохоронців полетіло каміння.

Учасники акції протесту в Тбілісі

Учасники акції протесту в Тбілісі

Акція протесту опозиційних сил у Тбілісі переросла в сутички з поліцією. Увечері неділі, 8 листопада, дехто з мітингарів намагався прорватися до входу в будівлю ЦВК, на що поліція застосувала водомет і розігнала демонстрантів, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

У відповідь демонстранти стали кидати в поліцейських каміння. До будівлі ЦВК вирушила велика колона прихильників опозиції, після того як лідери грузинської опозиції оголосили, що акція протесту, котра проходила поблизу будівлі парламенту країни, переноситься до будівлі ЦВК.

"Наш протест не припиниться до виконання всіх наших вимог. У нас є й інші плани дій, про які ми оголосимо згодом. Завтра влада хоче оголосити в Тбілісі та інших містах комендантську годину, але ми вже сьогодні оголошуємо владі нашу комендантську годину біля будівлі ЦВК ", - сказав на мітингу один з лідерів опозиційної партії" Єдиний національний рух" Никанор Мелія, цитує "Інтерфакс".

Раніше в неділю біля будівлі парламенту Грузії зібралися кілька тисяч прихильників опозиції, які вимагали призначення нових парламентських виборів, а також, щоб у відставку пішла голова ЦВК Тамара Жванія. Опозиція висунула також ультиматум владі і щодо відставки керівництва ЦВК, і щодо початку переговорів про проведення нових виборів. Термін ультиматуму спливає ввечері 8 листопада. 

Прихильники опозиції називають попередні результатипроведених 31 жовтня парламентських виборів сфальсифікованими й вимагають призначити нове голосування. Натомість у правлячій партії "Грузинська мрія" вважають безпідставними вимоги опозиції. 

Згідно з попередніми підсумками виборів, правляча партія "Грузинська мрія" за пропорційними списками отримала 48 відсотків голосів виборців, а вісім опозиційних партій, що подолали прохідний бар'єр до парламенту, - 52 відсотки голосів, зазначає агентство "Інтерфакс".

Паралельний мітинг у Батумі

Крім мітингу в Баку, відбувається також і мітинг у Батумі. Тут учасники мітингу заявили, що вони ігноруватимуть запроваджені владою в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 обмеження і переходять на режим 24-годинного протесту. "Ми переходимо на 24-годинний режим протесту", - заявив перед будівлею уряду Аджарської автономної республіки представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Мірдат Камададзе. За його словами, дане рішення погоджено з організаторами акції протесту в Тбілісі, які також заявили про намір продовжити акції.

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