Протести в Гонконгу: Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

В Гонконгу під час чергових протестів знову сталися сутички між мітингарями та правоохоронцями. У суботу, 21 вересня, антиурядові демонстрації відбулись у західному районі міста Туен Мун. Протестувальники пройшлись маршем центральною вулицею, вони скандували "Поверніть Гонконг" та "Революція нашого часу", передає агенція AP. Також вони зняли біля однієї з державних установ китайський прапор та спалили його.

Під час акції протестувальники будували барикади, підпалювали контейнери зі сміттям та кидати "коктейлі Молотова", через що почалась невелика пожежа, повідомляє агенція dpa. У відповідь поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

З міркувань безпеки в районі були зачинені магазини та залізнична станція. Також зачинена станція у сусідньому районі Юен Лонг, де ввечері також очікують великі акції протесту. В липні в цьому районі близько сотні озброєних осіб напали на протестувальників. В результаті постраждали 45 людей.

Під час антиурядових протестів у Гонконгу

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Втім, акції протесту продовжуються - демонстранти вимагають проведення вільних виборів, розслідування дій поліції, яка застосовувала силу під час мітингів та амністії для понад тисячі затриманих.