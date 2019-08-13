Протести в Гонконгу: Лам підтримує поліцію, аеропорт відновлює роботу

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок, 13 серпня, знову висловила підтримку діям правоохоронців під час масових протестів у місті, інформує агенція dpa. За словами Лам, "поліцейським було нелегко забезпечувати правопорядок останні два місці". Закликаючи мешканців міста до спокою, Лам зазначила: "Погляньте на наше місто, на наш дім, ви що хочете, зіштовхнути його у провалля"?

Глава адміністрації міста також відмовилася взяти на себе відповідальність за жорстокі дії щодо демонстрантів з боку поліції. "Поліцейські операції не можуть визначатися кимось, як я, з-поза меж правоохоронних органів. Особливо, коли рішення ухвалюється вже на місці події", - заявила Лам.

Тим часом міжнародний аеропорт Гонконгу потроху відновлює свою роботу після скасування напередодні понад 200 рейсів, інформує AP. Тисячі протестувальників блокували нормальну роботу аеропорту демонстрацією у зоні прибуття аеропорту. Одягнені у чорне демонстранти зібралися там, щоб висловити своє невдоволення діями влади, а також поведінкою співробітників поліції. Акція в аеропорту тривала чотири дні поспіль. Станом на ранок вівторка в аеропорту відновилася акція протесту, повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, що наймасовіші протести в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році тривають з 9 червня. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Протести неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями.