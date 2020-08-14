 Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.08.2020

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Політика й суспільство

Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (відео)

Жорсткий розгін мирних акцій протесту проти нібито перемоги Олександра Лукашенка на виборах спонукав людей до ще більших протестів. Тисячі людей заарештували, частину вже відпустили. Ось що відбувалося з ними в СІЗО.

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Багатьох затриманих під час протестів у Білорусі досі розшукують родичі та близькі. "Там коїться якесь пекло", - розповідають люди, які потрапили в білоруські ізолятори. За словами одного з них, там по-звірячому били людей, змушували кричати: "Ми любимо ОМОН!". Дивіться розповіді людей, які опинилися в СІЗО через те, що заявили про свою громадянську позицію:

 

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