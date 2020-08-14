Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (відео)

Багатьох затриманих під час протестів у Білорусі досі розшукують родичі та близькі. "Там коїться якесь пекло", - розповідають люди, які потрапили в білоруські ізолятори. За словами одного з них, там по-звірячому били людей, змушували кричати: "Ми любимо ОМОН!". Дивіться розповіді людей, які опинилися в СІЗО через те, що заявили про свою громадянську позицію: