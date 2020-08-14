Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (відео)

Жорсткий розгін мирних акцій протесту проти нібито перемоги Олександра Лукашенка на виборах спонукав людей до ще більших протестів. Тисячі людей заарештували, частину вже відпустили. Ось що відбувалося з ними в СІЗО.
Багатьох затриманих під час протестів у Білорусі досі розшукують родичі та близькі. "Там коїться якесь пекло", - розповідають люди, які потрапили в білоруські ізолятори. За словами одного з них, там по-звірячому били людей, змушували кричати: "Ми любимо ОМОН!". Дивіться розповіді людей, які опинилися в СІЗО через те, що заявили про свою громадянську позицію:
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Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.
Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?