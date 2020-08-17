 Протести в Білорусі: чи врятує Москва ″бацьку″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.08.2020

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Політика й суспільство

Протести в Білорусі: чи врятує Москва "бацьку" (відео)

Режим Олександра Лукашенка захитався: "бацька" кличе на допомогу Путіна. Наскільки ймовірне втручання Кремля у події в Білорусі і чи готовий до такого сценарію Євросоюз?

Russland - Alexander Lukaschenko und Vladimir Putin (picture-alliance/dpa/S. Karpukhin)

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

У неділю одразу кілька джерел поділилися фото і відеокадрами з колоною автомобілів, схожих на автозаки ОМОНу Росгвардії, що рухаються начебто до кордону з Білоруссю. При цьому вантажівки не мають номерів, а люди всередині - у чорній формі без розпізнавальних знаків. Дивіться наш сюжет: 


 

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Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (відео)

Жорсткий розгін мирних акцій протесту проти нібито перемоги Олександра Лукашенка на виборах спонукав людей до ще більших протестів. Тисячі людей заарештували, частину вже відпустили. Ось що відбувалося з ними в СІЗО.  

Коментар: Білорусь - зараз або ніколи!

Це не перші заворушення у Білорусі, спрямовані проти авторитарного президента Олександра Лукашенка. Але вперше проти нього повстала більшість населення країни, вважає Ольга Капустіна.  

Президент Білорусі Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (відео)

Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?  

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