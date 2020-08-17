Протести в Білорусі: чи врятує Москва "бацьку" (відео)

Режим Олександра Лукашенка захитався: "бацька" кличе на допомогу Путіна. Наскільки ймовірне втручання Кремля у події в Білорусі і чи готовий до такого сценарію Євросоюз?
У неділю одразу кілька джерел поділилися фото і відеокадрами з колоною автомобілів, схожих на автозаки ОМОНу Росгвардії, що рухаються начебто до кордону з Білоруссю. При цьому вантажівки не мають номерів, а люди всередині - у чорній формі без розпізнавальних знаків. Дивіться наш сюжет:
Жорсткий розгін мирних акцій протесту проти нібито перемоги Олександра Лукашенка на виборах спонукав людей до ще більших протестів. Тисячі людей заарештували, частину вже відпустили. Ось що відбувалося з ними в СІЗО.
Це не перші заворушення у Білорусі, спрямовані проти авторитарного президента Олександра Лукашенка. Але вперше проти нього повстала більшість населення країни, вважає Ольга Капустіна.