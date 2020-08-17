Протести в Білорусі: чи врятує Москва "бацьку" (відео)

У неділю одразу кілька джерел поділилися фото і відеокадрами з колоною автомобілів, схожих на автозаки ОМОНу Росгвардії, що рухаються начебто до кордону з Білоруссю. При цьому вантажівки не мають номерів, а люди всередині - у чорній формі без розпізнавальних знаків. Дивіться наш сюжет:







