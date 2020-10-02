 Протести в Білорусі: у Мінську почалися затримання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

Протести в Білорусі: у Мінську почалися затримання

Силовики почали затримувати демонстрантів і журналістів ще до початку проведення акції протесту. У місті відключили інтернет. У МВС вже підтвердили факт затримання.

Протести в Білорусі ( архівне фото)

Протести в Мінську (архівне фото)

Правоохоронці  в центрі Мінська ще перед початком несанкціонованої опозиційної акції "Марш гордості" у неділю, 11 жовтня, почали затримувати журналістів, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами очевидців, до журналістів, які готувалися висвітлювати несанкціоновану акцію опозиції, під'їхав автобус ОМОН. Силовики підійшли до журналістів і без пояснень почали відводити їх в автобус. Вони затримали близько десятьох журналістів місцевих і російських ЗМІ. Серед них кореспонденти "ТАСС", "БелаПАН", "БелТА" та інших ЗМІ. За словами очевидців, силовики також почали жорстко затримувати протестувальників у Мінську. Під час сутичок демонстрантів з правоохоронцями було затримано близько 50 осіб, повідомляє "Інтерфакс-Захід". 

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили факт затримання. "Всіх затриманих доставлено до Жовтневого РВВС Мінська для перевірки документів", - повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Напередодні у Мінську кілька сотень жінок з квітами вийшли на акцію проти політичних репресій. Аналогічні акції відбулися в містах 22 країн світу, зокрема, в Берліні, Варшаві, Кракові, Лондоні, Талліні.

Читайте також: Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

У Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який  перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів. 

Як повідомлялося, Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 

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