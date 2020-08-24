 Протести в Білорусі: Світлана Алексієвич відмовилася відповідати на запитання слідчих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Новини

Протести в Білорусі: Світлана Алексієвич відмовилася відповідати на запитання слідчих

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, як і шість її колег з президії Координаційної ради опозиції у Білорусі, проходять свідками у справі про заклики до захоплення влади.

Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич (фото з архіву)

Нобелівська лауреатка з літератури, членкиня президії Координаційної ради опозиціїСвітлана Алексієвич провела на допиті у Слідчому комітеті Білорусі менше години. У короткому інтерв'ю кореспонденту DW після виходу від слідчих, у середу, 26 серпня, письменниця розповіла, що відмовилася відповідати на питання і не давала ніяких підписок.

"Я відмовилася відповідати на запитання, оскільки я нічого не можу сказати нового, ніж на нашому сайті. Я не відчуваю себе ні в чому винною. Ми хочемо тільки об'єднати суспільство, й інших цілей у нас немає", - заявила Алексієвич.

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Спілкуючись з журналістами перед початком допиту, Алексієвич також заявила, що ніякої провини за собою не відчуває. "Наша мета була - допомогти подолати політичну кризу, а не переворот влаштовувати. Ми повинні говорити та сперечатися, визнавати, що ми різні, але шукати мирні шляхи вирішення кризи за допомогою діалогу", - сказала вона. Алексієвич зазначила, що пишається народом Білорусі, але дії влади, які розколюють його, можуть призвести до громадянської війни.

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Світлана Алексієвич стала шостою з семи членів президії Координаційної ради опозиції, створеної за ініціативою кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, які побували на допиті у слідчих. У четвер на допит викликали останню членкиню президії ради Марію Колесникову. Всі вони поки є свідками у порушеній 20 серпня кримінальній справі за статтею 361 кримінального кодексу країни "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк побачив у створенні та діяльності Координаційної ради заклики до захоплення влади.

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  • Спецтехніка напоготові

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    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

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  • Для придушення протестів готували війська

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  • Жінка - драйвер протесту

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  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

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    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

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    До стели не наближатися!

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  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

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  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 25:43

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