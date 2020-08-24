Протести в Білорусі: Світлана Алексієвич відмовилася відповідати на запитання слідчих

Нобелівська лауреатка з літератури, членкиня президії Координаційної ради опозиціїСвітлана Алексієвич провела на допиті у Слідчому комітеті Білорусі менше години. У короткому інтерв'ю кореспонденту DW після виходу від слідчих, у середу, 26 серпня, письменниця розповіла, що відмовилася відповідати на питання і не давала ніяких підписок.

"Я відмовилася відповідати на запитання, оскільки я нічого не можу сказати нового, ніж на нашому сайті. Я не відчуваю себе ні в чому винною. Ми хочемо тільки об'єднати суспільство, й інших цілей у нас немає", - заявила Алексієвич.

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Спілкуючись з журналістами перед початком допиту, Алексієвич також заявила, що ніякої провини за собою не відчуває. "Наша мета була - допомогти подолати політичну кризу, а не переворот влаштовувати. Ми повинні говорити та сперечатися, визнавати, що ми різні, але шукати мирні шляхи вирішення кризи за допомогою діалогу", - сказала вона. Алексієвич зазначила, що пишається народом Білорусі, але дії влади, які розколюють його, можуть призвести до громадянської війни.

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Світлана Алексієвич стала шостою з семи членів президії Координаційної ради опозиції, створеної за ініціативою кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, які побували на допиті у слідчих. У четвер на допит викликали останню членкиню президії ради Марію Колесникову. Всі вони поки є свідками у порушеній 20 серпня кримінальній справі за статтею 361 кримінального кодексу країни "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк побачив у створенні та діяльності Координаційної ради заклики до захоплення влади.

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