 Протести в Білорусі: один загиблий, десятки поранених, три тисячі затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Новини

Протести в Білорусі: один загиблий, десятки поранених, три тисячі затриманих

За даними правозахисників, під час протестів у Мінську чоловік загинув внаслідок наїзду спецтехніки, десятки травмованих перебувають у лікарнях. МВС країни повідомило про близько трьох тисяч затриманих.

Під час протестів у Мінську постраждали десятки мітингарів, кажуть правозахисники

Під час протестів у Мінську постраждали десятки мітингарів, кажуть правозахисники

Під час протестів у Мінську у ніч на понеділок, 10 серпня, за даними правозахисників, загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців. Медики швидкої допомоги, які приїхали на місце події, не змогли його врятувати", - повідомив правозахисний центр "Вясна".

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За даними "Вясни", в мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акції протесту. "Відомо, що два відділення військового госпіталю заповнені пораненими. Також постраждалі перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги та в 6-ій лікарні Мінська", - йдеться у повідомленні на сайті центру.

Станом на ранок 10 серпня центру відомо про щонайменше 213 затриманих напередодні у всій країні, з яких понад 110 - у Мінську. 

МВС каже про близько трьох тисяч затриманих

Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей.

"У ніч з 9-го по 10 серпня 2020 року в країні були зафіксовані осередкові зібрання громадян в районі виборчих дільниць та на центральних площах у 33-ьох населених пунктах. Всього в країні за участь у несанкціонованих масових заходах було затримано близько трьох тисяч людей. З них близько тисячі - у Мінську, і понад дві тисячі - в інших регіонах республіки", - йдеться в повідомленні МВС, цитує агентство "Інтерфакс-Захід".

МВС стверджує, що в районі стели "Мінськ - місто-герой" протестувальники "запалювали фаєри, розкидали на проїжджу частину шипи, цвяхи, споруджували барикади з мобільних турнікетів, розбирали тротуарну плитку та закидали нею та іншими предметами правооохоронців". Також, кажуть у МВС, активний опір протестувальники чинили в Пінську.

Слідчий комітет відкрив кримінальні справи

Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив про відкриття кримінальних справ "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справї", передає видання tut.by. Носкевич заявив, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

СК Білорусі повідомив, що "правопорушення супроводжувалися і знищенням майна, опором представникам влади". Як запевняють в СК, протестувальники використовували сміттєві контейнери, лавки, палиць, каміння, уламки тротуарної плитки, скляні пляшки та легкозаймисті рідини.

Білоруська міліція під час протестів у Мінську

Білоруська міліція під час протестів у Мінську

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"Багато хто з підозрюваних і вже затриманих перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Вилучені записи камер відеоспостереження. Встановлено і продовжують встановлюватися особи, причетні до заворушень. Їхнім діям нададуть відповідну правову оцінку", - стверджує Іван Носкевич.

За його словами, вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі відбулися вибори президента. Згідно з попередніми результатами ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,23 відсотка голосів, а опозиціонерка Світлана Тихановська - 9,9 відсотка. Напередодні ввечері після оприлюднення даних державного екзитполу Тихановська сказала, що не збирається визнавати офіційні результати виборів.

Після закриття виборчих дільниць у Мінську та в інших містах Білорусі відбулися стихійні демонстрації, міліція застосувала силу проти демонстрантів.

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