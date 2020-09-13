Протести в Білорусі: в Бресті силовики стріляли в повітря

У Білорусі в неділю, 20 вересня, відбуваються масові акції протесту. Люди вийшли на "Марш справедливості" в Мінську та на мітинги в інших містах країни. Протестувальники не визнають результатів виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років.

DW стежить за подіями у Білорусі (час київський):

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У Бресті відбуваються сутички між ОМОНом та демонстрантами. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ, силовики стріляли в повітря. Мітингарів затримували дуже брутально, повідомляє tut.by.

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За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 20 осіб було затримано у Мінську і ще 20 - у регіонах Білорусі. Як повідомляє tut.by, у Гомелі силовикам вдалося розігнати демонстрантів, вони розходяться дрібними групами.

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Співробітники силових структур проводять затримання учасників "Маршу справедливості" в Мінську. За даними агентства "Інтерфакс-Захід", у столиці Білорусі затримані також двоє журналістів польского телеканалу "Белсат". Місцеві ЗМІ повідомляють також про масові затримання учасників акцій протесту також у Бресті, Гродні та Могилеві.