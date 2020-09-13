 Протести в Білорусі: в Бресті силовики стріляли в повітря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

Протести в Білорусі: в Бресті силовики стріляли в повітря

У Мінську та інших білоруських містах тривають масові акції протесту. Співробітники силових структур почали затримувати демонстрантів. DW стежить за подіями в Білорусі.

Затримання учасника протестного маршу в Мінську

Затримання учасника протестного маршу в Мінську

У Білорусі в неділю, 20 вересня, відбуваються масові акції протесту. Люди вийшли на "Марш справедливості" в Мінську та на мітинги в інших містах країни. Протестувальники не визнають результатів виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років.

DW стежить за подіями у Білорусі (час київський):

++17:15++

У Бресті відбуваються сутички між ОМОНом та демонстрантами. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ, силовики стріляли в повітря. Мітингарів затримували дуже брутально, повідомляє tut.by.

++17:00++

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 20 осіб було затримано у Мінську і ще 20 - у регіонах Білорусі. Як повідомляє tut.by, у Гомелі силовикам вдалося розігнати демонстрантів, вони розходяться дрібними групами.

++16:30++

Співробітники силових структур проводять затримання учасників "Маршу справедливості" в Мінську. За даними агентства "Інтерфакс-Захід", у столиці Білорусі затримані також двоє журналістів польского телеканалу "Белсат". Місцеві ЗМІ повідомляють також про масові затримання учасників акцій протесту також у Бресті, Гродні та Могилеві. 

 

DW.COM

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