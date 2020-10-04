 Протести в Білорусі: водомети і десятки затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Білорусі: водомети і десятки затриманих

У Мінську розпочалася акція на підтримку політв'язнів. Люди рухаються різними проспектами і вулицями міста. Поліція застосовувала проти демонстрантів водомети. DW стежить за хронікою подій (час київський).

Влада застосовує водомети проти протестувальників у Мінську 4 жовтня

Влада застосовує водомети проти протестувальників у Мінську 4 жовтня

Масові протести в Білорусі тривають від дня виборів президента країни 9 серпня. У неділю, 4 жовтня, в столиці країни Мінську розпочалася акція на підтримку політв'язнів. Люди традиційно збираються біля стели "Мінськ - місто-герой". Силовики почали затримувати демонстрантів іще до початку акції. Влада Білорусі позбавила акредитації журналістів іноземних ЗМІ, також незалежні білоруські медіа були позбавлені акредитації.

++18.55++

Голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс розкритикував рішення влади Білорусі позбавити акредитації журналістів закордонних ЗМІ. За його словами, "подібні примітивні кроки не приховають їхніх злочинів проти білорусів, які вимагають свободи 57-й день поспіль".

++18.50++

ЗМІ повідомляють про низку раніше затриманих журналістів, які були відпущені на свободу: Олександр Владико, Олег Поліщук, Ксенія Петрович, Ольга Комягіна та Катерина Гордеєва.

++18.30++

Білоруський телекомунікаційний провайдер А1 повідомив, що пропускна здатність мобільного інтернету, яка була тимчасово знижена через несанкціоновану владою акцію протесту, повністю відновлена.

++18.05++

Білоруська асоціація журналістів повідомляє про ще кількох затриманих журналістів у країні - у Бобруйську затримані Марина Мовчанова, Олеся Латинська, Денис Носов, Юрій Комісаров. За словами Мовчанової, їх залишать у СІЗО на ніч, а 5 жовтня відбудеться суд. Водночас у Мінську затримана членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Ольга Шпарага. Тим часом у переліку затриманих 4 жовтня, що його веде правозахисний центр "Вясна", близько 90 прізвищ. Загалом, крім Мінська та Бобруйська, затримання зафіксовані в Бресті, Гродно, Вітебську, Могильові.

++17.50++

За повідомленням tut.by, біля СІЗО на вулиці Окрестіна майже не залишилося людей. Вони рушили у бік станцій метро "Малинівка" та "Михалове". Події перед СІЗО з даху знімав на камеру представник силових органів, на паркані поблизу хтось із протестувальників залишив запис "Фашисти".

++17.25++

Точна кількість учасників протестів у Мінську в неділю невідома. Інформагенції dpa та "Інтерфакс" повідомляють про понад 100 тисяч людей. Натомість Reuters та AFP кажуть про десятки тисяч протестувальників.

++17.20++

Через доступні канали ЗМІ оприлюднюють фото і відео руху протестувальників різними вулицями та проспектами Мінська. Здебільшого кадри виглядають мирно. Мінський метрополітен тим часом відкрив кілька зачинених до цього станцій метро.

++17.16++

До СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську підійшла колона протестувальників, які скандують "Випускай!". До цього СІЗО останніми тижнями привозили затриманих учасників акцій протесту. Волонтери, які допомагають затриманим, не підпускають протестувальників ближче ніж 500 метрів до будівлі та пояснюють, що своїми діями люди можуть зашкодити тим, хто перебуває в ізоляторах, повідомляє tut.by.

++17.00++

У Берліні відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі. На акцію напроти Бранденбурзьких воріт з біло-червоно-білими прапорами та гаслами проти правителя Олександра Лукашенка вийшли близько 30 людей, повідомляє кореспондент DW.

++16.37++

Правозахисний центр "Вясна" почав складати списки затриманих на акціях протесту в Мінську та інших містах 4 жовтня. На даний момент у переліку вказано вже понад 40 людей. Він постійно оновлюється.

++16.31++

Акції протесту в неділю тривають не лише в Мінську, а й у низці інших білоруських міст. Вони супроводжуються затриманнями, зокрема, й журналістів. У Вітебську силовики відвезли у відділок кореспондентку tut.by Тетяну Матвеєву, а також фотокореспондента tut.by та газети "Народна воля" Олеся Пилецького. У Гродно затримали кореспондентку tut.by і "Народної волі" Ольгу Комягіну та фотокореспондента tut.by і "Народоної волі" Катерину Гордеєву. А в Мінську силовики затримали кореспондента onliner.by Олександра Владика.

Пізніше стало відомо, що Тетяну Матвеєву відпустили після перевірки документів.

++15.56++

Протестувальники в Мінську вивели з ладу поліцейський водомет, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на очевидців. За цими даними, люди обступили водомет, зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу. Після цього водомет вийшов з ладу й облив позиції самих силовиків. Несправності виявилися також в іще одного водомета, який силовики застосовували проти протестувальників.

++15.40++

Загалом біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралося до 5 тисяч людей, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на очевидців.

++15.25++

Проти людей з біло-червоно-білими прапорами, які зібралися поблизу Палацу спорту в Мінську, почали застосовувати водомет, повідомляє Telegram-канал видання TUT.by. В міському управлінні МВС країни підтвердили застосування водомета.

++15.05++

Спецпризначенці міліції затримали кілька людей в районі стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє TUT.by.

++14.10++

У Мінську перекриті на вхід та вихід низка станцій метро, а оператор комунікаційних послуг А1 попередив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів".

Дивитись відео 01:25

Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


DW.COM

У Меркель підтвердили, що канцлерка зустрінеться з Тихановською у вівторок

Анґела Меркель зустрінеться в вівторок із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською в Берліні. У середу переговори з Тихановською проведе міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.  

Також за темою

Belarus | Minsk | Protest | Polizeigewalt

Мінськ: протестна хода ще не розпочалась, але людей уже затримують 04.10.2020

Ще до початку недільної акції протесту в Мінську правоохоронці стали затримувати прихильників опозиції. У центрі столиці Білорусі багато силовиків і правоохоронців.

Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos

Протести в Білорусі: десятки тисяч на вулицях, сотні затриманих 27.09.2020

У Мінську участь в акції протесту 27 вересня взяли, за оцінками ЗМІ, до 100 тисяч людей. Затримано щонайменше 200 осіб.

Belarus Proteste gegen Lukaschenko in Minsk

Білорусь анулювала акредитацію журналістів іноземних ЗМІ 02.10.2020

Акредитації журналістів іноземних медіа анульовані в Білорусі. Вони не зможуть висвітлювати акції протесту протягом вихідних. Про нові правила акредитації повідомило 2 жовтня МЗС Білорусі.

Реклама

Докладно

Уйгурів у Сіньцзяні утримують у таборах, які критики порівнюють із концентраційними

Етнічний соціалізм Китаю

Брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.  

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук (DW/A. Magazova)

Був мером - став таксистом

Ексмер Дебальцевого Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати до Києва, де тепер... таксує.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  