Протести в Бейруті переросли в заворушення

У столиці Лівану Бейруті під час антиурядових протестів сталися сутички демонстрантів і правоохоронців. У суботу, 8 серпня, близько п'яти тисяч демонстрантів зібралися поблизу будівлі парламенту й спробували прорватися до будівлі через загорожу та поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів, передає інформагенція Reuters.

Протестувальники висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв у зв'язку з потужним вибухом у порту Бейрута, внаслідок чого було зруйновано сам порт, а також значну частину міста. Під час демонстрації можна було почути гасла: "Народ хоче падіння режиму". Крім того, учасники акції несли плакати з написами: "Ідіть геть, ви всі - вбивці".

На акцію протесту у Бейруті вийшли тисячі людей

Згодом демонстранти спробували продертися крізь кордони поліції до будівлі міністерства закордонних справ країни. Декому з мітингарів вдалося потрапити на територію відомства. Крім того, протестувальники поблизу будівлі ліванського МЗС закликали до захоплення інших міністерств країни. У відповідь на такі дії поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі. На поширених ЗМІ кадрах видно багато закривавлених людей, повідомляє інформагенція Reuters. За даними ліванського Червоного Хреста, під час протестів і сутичок з провоохоронцями понад 200 осіб отримали поранення.

Увечері в суботу на тлі протестів прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб запропонував проведення дострокових парламентських виборів з метою подолання кризи в країні. Про це Діаб заявив у телезверненні. Він зокрема розповів, що в понеділок, 10 серпня, має намір представити відповідний законопроєкт на засіданні уряду, передає інформагенція dpa.

Поліція застосувала сльозогінний газ

Кількість жертв вибуху зростає

Тим часом представники ліванської влади повідомили про зростання кількості жертв вибуху в ліванській столиці. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинуло вже 158 осіб. Кількість тих, хто дістав тілесних ушкоджень, так само зросла й становить тепер шість тисяч осіб, повідомило ліванське міністерство охорони здоров'я, передає інформагенція AFP.

Протести у Бейруті, 8 серпня

Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. Утім, президент країни Мішель Аун заявив напередодні, що слідство також має перевірити, чи не прогриміли вибухи внаслідок "іноземного втручання", зокрема, за допомогою ракети чи бомби. Однак жодних доказів на підтвердження цієї версії поки немає.

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