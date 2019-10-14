 Протести в Барселоні: постраждали 75 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

Протести в Барселоні: постраждали 75 людей

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони за медичною допомогою звернулись десятки людей. Засуджені лідери руху за незалежність Каталонії звернуться до Європейського суду з прав людини.

Натовп в аеропорту Ель-Прат

Натовп в аеропорту Ель-Прат

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони, які стались у понеділок, 14 жовтня, через засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність Каталонії, постраждали десятки осіб. За даними регіональної служби швидкої допомоги SEM, за медичною допомогою звернулись 75 людей. Правоохоронці затримали одну людину, повідомила агенція AFP.

Після оголошення вироку в аеропорту зібрались тисячі людей, повідомили ЗМІ. Правоохоронці стріляли у мітингарів гумовими кулями та використовували проти них палиці. Протестувальники кидали у сили безпеки різні предмети, розпилювали на них спрей з вогнегасників та били вікна. Внаслідок сутичок скасовано 108 рейсів, повідомили в аеропорту. Також до пізньої ночі тривали сутички в різних районах Барселони.

Під час протестів в Барселоні стались сутички мітингарів з поліцією

Під час протестів в Барселоні стались сутички мітингарів з поліцією

Засуджені оскаржать вироки

Тим часом ексвіцепрезидент Каталонії Уріол Жункерас, засуджений до 13 років ув'язнення, в письмовому інтерв'ю агенції Reuters розповів, що він та інші засуджені планують звернутись до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Він також зазначив, що не шкодує про організацію референдуму про незалежність регіону у 2017 році.

"Я впевнений у тому, що цей конфлікт має бути вирішений через виборчі скриньки ... ми переконані, що рано чи пізно референдум неминучий, бо в іншому випадку, як ми можемо дати голос громадянам", - написав він. Жункерас додав, що ув'язнення лише зробить лідерів руху за незалежність більш сильними. "Я впевнений, що вирок не послабить рух за незалежність, зовсім навпаки", - наголосів Жункерас.

Протестувальники в Барселоні

Протестувальники в Барселоні

Як повідомлялось, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

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В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність

Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до ув'язнення на строки до 13 років. (14.10.2019)  

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані. (14.10.2019)  

Сотні тисяч каталонців вийшли на демонстрацію за незалежність

У національний день автономії на вулиці Барселони вийшли сотні тисяч каталонців, щоб виступити за відокремлення від Іспанії. Вийти громадян на вулиці закликав і регіональний уряд Каталонії. (11.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)  

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Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані.

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Десятки тисяч каталонців вийшли на протести проти арешту екс-міністрів 03.11.2017

Великі акції протесту відбулися в Барселоні, Жироні та Таррагоні. Карлес Пучдемон назвав рішення суду "великою помилкою". Різко засудив арешти і футбольний клуб "Барселона".

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За оцінками поліції, близько 200 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою припинити досудове ув'язнення двох лідерів каталонського руху за незалежність. Аналогічні акції пройшли і в інших містах регіону.

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