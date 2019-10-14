Протести в Барселоні: постраждали 75 людей

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони, які стались у понеділок, 14 жовтня, через засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність Каталонії, постраждали десятки осіб. За даними регіональної служби швидкої допомоги SEM, за медичною допомогою звернулись 75 людей. Правоохоронці затримали одну людину, повідомила агенція AFP.

Після оголошення вироку в аеропорту зібрались тисячі людей, повідомили ЗМІ. Правоохоронці стріляли у мітингарів гумовими кулями та використовували проти них палиці. Протестувальники кидали у сили безпеки різні предмети, розпилювали на них спрей з вогнегасників та били вікна. Внаслідок сутичок скасовано 108 рейсів, повідомили в аеропорту. Також до пізньої ночі тривали сутички в різних районах Барселони.

Під час протестів в Барселоні стались сутички мітингарів з поліцією

Засуджені оскаржать вироки

Тим часом ексвіцепрезидент Каталонії Уріол Жункерас, засуджений до 13 років ув'язнення, в письмовому інтерв'ю агенції Reuters розповів, що він та інші засуджені планують звернутись до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Він також зазначив, що не шкодує про організацію референдуму про незалежність регіону у 2017 році.

"Я впевнений у тому, що цей конфлікт має бути вирішений через виборчі скриньки ... ми переконані, що рано чи пізно референдум неминучий, бо в іншому випадку, як ми можемо дати голос громадянам", - написав він. Жункерас додав, що ув'язнення лише зробить лідерів руху за незалежність більш сильними. "Я впевнений, що вирок не послабить рух за незалежність, зовсім навпаки", - наголосів Жункерас.

Протестувальники в Барселоні

Як повідомлялось, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів.