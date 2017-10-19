Протести в Барселоні не припиняються третю добу поспіль

В Каталонії третю добу поспіль тривають масові протести та заворушення, які почались після засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону. Ввечері у середу, 16 жовтня, в центрі Барселони зібрались кілька тисяч людей. Мітингарі встановлювали у місті барикади, підпалювали сміттєві баки та машини, а також кидали у правоохоронців каміння та "коктейлі Молотова". Поліцейські застосовували проти демонстрантів палиці. Внаслідок цього кілька людей отримали травми, повідомляє агенція AFP. За даними медиків, 52 людям було надано медичну допомогу. Щонайменше 20 демонстрантів було затримано, повідомила регіональна поліція Каталонії

Протести тривають попри заклики голови каталонського уряду Жоакіма Торри, щоб акції проходили мирним шляхом. "Ми засуджуємо насильство. Ми не можемо дозволити, щоб ці інциденти відбувались в нашій країні. Це має припинитися саме зараз", - наголосив він. Раніше Торра піддався критиці з боку іспанського уряду через те, що не засуджував насильство під час протестів.

Мітингарі у Барселоні

Водночас лідер Каталонії виступив проти вироків лідерам руху за незалежність регіону та висловив солідарність із протестувальниками. "Важливо бачити, як ці люди не сприймають вироки. Це фантастично бачити людей, що мобілізуються", - сказав він під час протестного маршу у Жироні. Вироки іспанських судів він назвав "несправедливими".

Протестний марш біля Жирони

Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд займає жорстку позицію щодо заворушень, в яких постраждали вже десятки людей. "Каталонський народ та все іспанське суспільство повинні знати, що уряд розглядає всі сценарії", - сказав він під час пресконференції в Мадриді. Тим часом організатори протестів очікують, що на акції у п'ятницю, 18 жовтня, вийдуть десятки тисяч людей.

Протестувальники в Барселоні підпалювали автомобілі

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.