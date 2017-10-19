 Протести в Барселоні не припиняються третю добу поспіль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Барселоні не припиняються третю добу поспіль

У каталонській столиці тривають масові заворушення через засудження лідерів руху за незалежність регіону. Уряд в Мадриді пообіцяв, що діятиме жорстко.

Протести у Каталонії набирають обертів

Протести у Каталонії набирають обертів

В Каталонії третю добу поспіль тривають масові протести та заворушення, які почались після засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону. Ввечері у середу, 16 жовтня, в центрі Барселони зібрались кілька тисяч людей. Мітингарі встановлювали у місті барикади, підпалювали сміттєві баки та машини, а також кидали у правоохоронців каміння та "коктейлі Молотова". Поліцейські застосовували проти демонстрантів палиці. Внаслідок цього кілька людей отримали травми, повідомляє агенція AFP. За даними медиків, 52 людям було надано медичну допомогу. Щонайменше 20 демонстрантів було затримано, повідомила регіональна поліція Каталонії

Протести тривають попри заклики голови каталонського уряду Жоакіма Торри, щоб акції проходили мирним шляхом. "Ми засуджуємо насильство. Ми не можемо дозволити, щоб ці інциденти відбувались в нашій країні. Це має припинитися саме зараз", - наголосив він. Раніше Торра піддався критиці з боку іспанського уряду через те, що не засуджував насильство під час протестів.

Мітингарі у Барселоні

Мітингарі у Барселоні

Водночас лідер Каталонії виступив проти вироків лідерам руху за незалежність регіону та висловив солідарність із протестувальниками. "Важливо бачити, як ці люди не сприймають вироки. Це фантастично бачити людей, що мобілізуються", - сказав він під час протестного маршу у Жироні. Вироки іспанських судів він назвав "несправедливими".

Протестний марш біля Жирони

Протестний марш біля Жирони

Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд займає жорстку позицію щодо заворушень, в яких постраждали вже десятки людей. "Каталонський народ та все іспанське суспільство повинні знати, що уряд розглядає всі сценарії", - сказав він під час пресконференції в Мадриді. Тим часом організатори протестів очікують, що на акції у п'ятницю, 18 жовтня, вийдуть десятки тисяч людей.

Протестувальники в Барселоні підпалювали автомобілі

Протестувальники в Барселоні підпалювали автомобілі

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

Дивитись відео 01:38

Сценарій скасування автономії Каталонії (19.10.2017)

DW.COM

Нові протести в Каталонії: сутички між поліцією і демонстрантами

У Каталонії продовжуються масові акції протесту прихильників руху за незалежність. Між демонстрантами та поліцією знову відбулися сутички. (15.10.2019)  

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані. (14.10.2019)  

Протести в Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність: 25 затриманих

В Каталонії тривають сутички після вироків лідерам руху за незалежність регіону. 25 людей затримано. Уряд у Мадриді засудив насильство з боку протестувальників. (16.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Сценарій скасування автономії Каталонії (19.10.2017)  

Також за темою

Spanien Heftige Proteste in Barcelona nach Urteilen gegen Katalanen-Anführer

Протести в Барселоні: постраждали 75 людей 15.10.2019

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони за медичною допомогою звернулись десятки людей. Засуджені лідери руху за незалежність Каталонії звернуться до Європейського суду з прав людини.

Katalonien Barcelona Proteste Ausschreitungen

Протести в Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність: 25 затриманих 16.10.2019

В Каталонії тривають сутички після вироків лідерам руху за незалежність регіону. 25 людей затримано. Уряд у Мадриді засудив насильство з боку протестувальників.

Spanien Barcelona Flughafen | Protest gegen Verurteilung von Politikern | Ausschreitungen

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність 14.10.2019

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані.

Реклама

Докладно

Ця будівля на Подолі в Києві мала б мати лише вісім поверхів

Як боротися з самобудовами в українських містах

Як нелегальні забудови псують архітектурний ансамбль українських міст і що з цим робити  

Філія ПриватБанку (imago images/Zumapress)

Повернення "ПриватБанку" Коломойському: якою ціною? (відео)

Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  