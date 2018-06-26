 Прострілені силуети на вулицях Києва спантеличили людей (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.06.2018

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Політика й суспільство

Прострілені силуети на вулицях Києва спантеличили людей (відео)

У Києві в людних туристичних місцях з'явилися металеві силуети, прострілені справжніми кулями. Так митець Олесь Кромпляс нагадує перехожим, що війна поруч.

Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

На київських вулицях з’явились металеві скульптури-силуети. Усі людського зросту і демонструють звичайну поведінку людей. Кожен силует, навіть маленької дівчинки, наскрізь прострілений справжніми кулями. Це вулична виставка під назвою "Війна поруч". ЇЇ мета - нагадати ціну війни на Сході України. Дивіться, як перехожі у Києві реагували  на задум митця Олеся Кромпляса.

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Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

Прострілені силуети на вулицях Києва (відео)

У Києві з'явилися металеві силуети, прострілені кулями. Так митець Олесь Кромпляс нагадує перехожим, що війна поруч.  

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