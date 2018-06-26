Прострілені силуети на вулицях Києва спантеличили людей (відео)

На київських вулицях з’явились металеві скульптури-силуети. Усі людського зросту і демонструють звичайну поведінку людей. Кожен силует, навіть маленької дівчинки, наскрізь прострілений справжніми кулями. Це вулична виставка під назвою "Війна поруч". ЇЇ мета - нагадати ціну війни на Сході України. Дивіться, як перехожі у Києві реагували на задум митця Олеся Кромпляса.