Прорив у переговорах щодо Brexit: чорновий варіант угоди готовий

Британські та європейські учасники переговорів у вівторок, 13 листопада, заявили про прорив у процесі досягнення домовленостей щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Як пише інформагенція AP, учасники переговорів після суперечок, що тривали півтора роки, дійшли згоди у питанні кордону між Ірландією та Північною Ірландією, яке було головним каменем спотикання впродовж останніх кількох місяців переговорів.

У відомстві прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей заявили, що кабінет міністрів зустрінеться в середу, 14 листопада, щоб обговорити чорновий варіант угоди щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем. "Членів кабінету міністрів закликають прочитати документ перед зустріччю", - заявив речник відомства прем'єрки.

Депутат-консерватор і прихильник Brexit Джейкоб Ріс-Могг заявив, що згідно з цією версією документу "Північну Ірландію більше контролюватиме Дублін, ніж Белфаст". Він висловив надію, що парламент заблокує версію угоди, яку збирається запропонувати Мей.

Нагадаємо, що референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританії має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами членами ЄС.