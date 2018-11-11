 Прорив у переговорах щодо Brexit: чорновий варіант угоди готовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Прорив у переговорах щодо Brexit: чорновий варіант угоди готовий

У переговорах щодо Brexit стався прорив. Кабінет британської прем'єрки Терези Мей зустрінеться 14 листопада, щоб обговорити чорновий варіант угоди про Brexit.

Лондон

У переговорах щодо Brexit стався прорив

Британські та європейські учасники переговорів у вівторок, 13 листопада, заявили про прорив у процесі досягнення домовленостей щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Як пише інформагенція AP, учасники переговорів після суперечок, що тривали півтора роки, дійшли згоди у питанні кордону між Ірландією та Північною Ірландією, яке було головним каменем спотикання впродовж останніх кількох місяців переговорів.

DW.COM

Члени кабінету міністрів Великобританії підготували запасний план на випадок, якщо парламент не підтримає угоду прем'єрки Терези Мей та Брюсселя щодо Brexit, пише видання The Sun. (10.11.2018)

Британська прем'єрка Тереза Мей виступила проти пропозиції Брюсселя продовжити перехідний період після виходу країни з Євросоюзу. Також досі відкритим залишається ірландське питання. (22.10.2018)

У відомстві прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей заявили, що кабінет міністрів зустрінеться в середу, 14 листопада, щоб обговорити чорновий варіант угоди щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем. "Членів кабінету міністрів закликають прочитати документ перед зустріччю", - заявив речник відомства прем'єрки.

Депутат-консерватор і прихильник Brexit Джейкоб Ріс-Могг заявив, що згідно з цією версією документу "Північну Ірландію більше контролюватиме Дублін, ніж Белфаст". Він висловив надію, що парламент заблокує версію угоди, яку збирається запропонувати Мей. 

Нагадаємо, що референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританії має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами членами ЄС.

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Також за темою

Theresa May in Lederjacke

У переговорах щодо Brexit немає прориву 13.11.2018

Підстав для скликання у листопаді позачергового саміту ЄС недостатньо, вважають у Брюсселі.

Europa UK l Symbolbild Brexit

Міністри уряду Великобританії підготували "план Б" для Brexit - ЗМІ 10.11.2018

Члени кабінету міністрів Великобританії підготували запасний план на випадок, якщо парламент не підтримає угоду прем'єрки Терези Мей та Брюсселя щодо Brexit, пише видання The Sun.

Großbritannien Theresa May in der Downing Street in London

Тереза Мей не хоче продовжувати перехідний період після Brexit 22.10.2018

Британська прем'єрка Тереза Мей виступила проти пропозиції Брюсселя продовжити перехідний період після виходу країни з Євросоюзу. Також досі відкритим залишається ірландське питання.

Реклама

Докладно

Тисячі ув'язнених перебувають на території ОРДЛО

Правозахисники: В'язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще

Україна покинула напризволяще своїх громадян, що є в'язнями в так званих "ДНР/ЛНР", констатують правозахисники. 

Через суперечливу пільгову політику уряду державний Нафтогаз і його дочірня компанія Укртрансгаз несуть багатомільярдні збитки

Газовий хаос в Україні: чи то крадії, чи то "Робін Гуди"

У Кривому Розі штурмують "облгаз", аби домогтися тепла в оселях. Це лише вершина айсберга проблем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  