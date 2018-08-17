Прорив труби в Києві: центральну вулицю затопило окропом

В центрі Києва на вулиці Саксаганського у вівторок, 5 листопада, стався прорив труби з гарячою водою, внаслідок чого затопило вулицю. Інцидент стався на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі.

Внаслідок інциденту дорогу затопило окропом. Працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження. Про терміни усунення пошкодження буде повідомлено пізніше.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" розпочало ліквідацію пошкодження. Там повідомили, що сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 міліметрів. В "Київтеплоенерго" зазначили, що труба експлуатується уже 47 років.

У зону пошкодження потрапили два автомобілі. За попередніми даними, водії не постраждали. Автомобілі евакуювали.

Нагадаємо, місяць тому на проїжджій частині вулиці Саксаганського також сталось пошкодження трубопроводу, внаслідок чого стався витік води на поверхню. Тоді в "Київтеплоенерго" зазначили, що труба експлуатується уже 47 років. Прорив труби з гарячою водою на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі мав місце і 13 листопада 2018 року.