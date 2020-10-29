Прорив труби в Києві біля Ocean Plaza: госпіталізовано семеро осіб

У Голосіївському районі Києва ввечері у понеділок, 13 січня, прорвало трубу з гарячою водою. В результаті інциденту постраждали десятеро людей, семеро з яких були госпіталізовані, повідомило в ніч на 14 січня головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві.

Через порив тепломережі стався підмив асфальту проїжджої частини. В результаті цього утворилась яма, в яку провалилося маршрутне таксі. Окрім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх торговельного центру Ocean Plaza, повідомили в ДСНС.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поряд, сімох осіб. Після цього вони витягнули з ями автобус. З будівлі торговельного центру рятувальники винесли шістьох людей.

Згодом комунальне підприємство "Київтеплоенерго" перекрило подачу гарячої води та почало відкачувати воду. Рух транспорту на місці події був частково обмежений.