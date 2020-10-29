 Прорив труби в Києві біля Ocean Plaza: госпіталізовано семеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

Прорив труби в Києві біля Ocean Plaza: госпіталізовано семеро осіб

Внаслідок прориву труби з гарячою водою у Києві провалився асфальт та був затоплений торговельний центр. Постраждало десятеро людей, семеро з яких доправили у лікарні.

Порив тепломережі у Голосіївському районі Києва

Порив тепломережі у Голосіївському районі Києва

У Голосіївському районі Києва ввечері у понеділок, 13 січня, прорвало трубу з гарячою водою. В результаті інциденту постраждали десятеро людей, семеро з яких були госпіталізовані, повідомило в ніч на 14 січня головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві.

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Через порив тепломережі стався підмив асфальту проїжджої частини. В результаті цього утворилась яма, в яку провалилося маршрутне таксі. Окрім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх торговельного центру Ocean Plaza, повідомили в ДСНС.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поряд, сімох осіб. Після цього вони витягнули з ями автобус. З будівлі торговельного центру рятувальники винесли шістьох людей.

Згодом комунальне підприємство "Київтеплоенерго" перекрило подачу гарячої води та почало відкачувати воду. Рух транспорту на місці події був частково обмежений.

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