 Прорив греблі у Красноярському краї: живими знайдено сімох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Прорив греблі у Красноярському краї: живими знайдено сімох людей

Після прориву дамби у російському селі Щетинкіно, внаслідок чого загинули 15 людей, живими знайдені семеро зниклих осіб. Ще шістьох розшукують рятувальники.

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти після прориву греблі

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти після прориву греблі

У Красноярському краї в Росії знайшли живими сімох людей, які вважались зниклими безвісти після прориву дамби у селі Щетинкіно. Про це у суботу, 19 жовтня, повідомило регіональне управління міністерства надзвичайних ситуацій. Зниклими безвісти ще залишаються шестеро людей. За останніми підтвердженими даними, внаслідок прориву дамби загинули 15 осіб і ще 16 постраждали.

У рятувальній операції беруть участь понад 70 рятувальників. Влада краю запровадила режим надзвичайної ситуації у Курагинскому районі, де стався прорив дамби на копальні з видобутку золота. 21 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими.

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Через прорив греблі гідроелектростанції на південному сході Лаосу загинуло щонайменше 19 людей. Ще сотні вважаються зниклими безвісти. (25.07.2018)

Внаслідок трагедії затримано директора золотодобувної артелі та двох співробітників, повідомило видання "Інтерфакс-Сибір".

Трагедія сталася на копальні з видобутку золота у селі Щетинкіно 19 жовтня. Селеві потоки затопили два тимчасових робочих блоки, в яких перебували 76 осіб. Місцева влада повідомила, що робітники жили не в гуртожитках, а у будівельних вагончиках, яких було від 15 до 20. Кілька вагончиків були змиті потоками після прориву дамби.

За попередніми даними, прорив стався через зношення тіла греблі, повідомила агенція "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби краю. Пресслужба Ростехнагляду повідомила, що насип дамби був тимчасовим, і її власник не виконав необхідних вимог, зокрема не надав інформацію про спорудження і не застрахував його.

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