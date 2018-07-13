 Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей

На південному сході Лаосу прорвало греблю гідроелектростанції. Зниклими безвісти вважаються сотні людей.

Сотні людей вважаються зниклими в Лаосі

Сотні людей вважаються зниклими в Лаосі

В Лаосі в провінції Аттапи через прорив греблі гідроелектростанції зниклими безвісти вважається сотні людей, повідомили у вівторок, 24 липня, державні ЗМІ країни. Кілька людей загинули, повідомляє Lao News Agency.

При прориві греблі вилилося щонайменше п'ять мільярдів кубометрів води. Тисячі людей залишилися без житла, оскільки їхні будинки змило водою. Загалом водою накрило шість сіл, в яких розташовані понад 1,3 тисячі будинків. Рівень води піднімається і деяких людей евакуюють кораблями. Влада провінції закликала жителів допомогти постраждалим, зокрема, поділитися їжею, питною водою, медикаментами та одягом.

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Греблю прорвало ввечері в понеділок, 23 липня. Компанія, що займалася її будівництвом, повідомила, що причиною стали сильний дощ та повінь. "Ми відправили рятувальну команду і плануємо допомогти евакуювати та рятувати мешканців у селах біля греблі", - повідомили у компанії, передає агенція Reuters.

Раніше один із керівників греблі попередив владу про її можливий прорив та закликав до евакуації, передає агенція dpa.

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    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Ураган "Харві" затопив Х'юстон

Потужний буревій "Харві" продовжує лютувати в американському штаті Техас, його називають найсильнішим ураганом у цьому штаті за останні 50 років. "Харві" призвів до масштабної повені, зокрема, у Х'юстоні. (28.08.2017)  

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