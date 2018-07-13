Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей

В Лаосі в провінції Аттапи через прорив греблі гідроелектростанції зниклими безвісти вважається сотні людей, повідомили у вівторок, 24 липня, державні ЗМІ країни. Кілька людей загинули, повідомляє Lao News Agency.
При прориві греблі вилилося щонайменше п'ять мільярдів кубометрів води. Тисячі людей залишилися без житла, оскільки їхні будинки змило водою. Загалом водою накрило шість сіл, в яких розташовані понад 1,3 тисячі будинків. Рівень води піднімається і деяких людей евакуюють кораблями. Влада провінції закликала жителів допомогти постраждалим, зокрема, поділитися їжею, питною водою, медикаментами та одягом.
Греблю прорвало ввечері в понеділок, 23 липня. Компанія, що займалася її будівництвом, повідомила, що причиною стали сильний дощ та повінь. "Ми відправили рятувальну команду і плануємо допомогти евакуювати та рятувати мешканців у селах біля греблі", - повідомили у компанії, передає агенція Reuters.
Раніше один із керівників греблі попередив владу про її можливий прорив та закликав до евакуації, передає агенція dpa.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
Х'юстон під водою
Буревій "Харві" супроводжується сильними зливами, які спричинили масштабну повінь у штаті Техас. Зокрема, лише протягом минулих вихідних було затоплене місто Х'юстон з населенням у 2,3 мільйона мешканців - найбільше у штаті та четверте за кількістю жителів у США . Влада міста закликала мешканців не залишати свої помешкання та чекати на рятувальників.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
Паралізоване транспортне сполучення
Рух транспорту декількома американськиими швидкісними автомагістралями був зупинений. Два найбільші аеропорти Х'юстона скасували усі комерційні рейси. Унаслідок урагану корпорація ExxonMobil призупинила переробку нафти на одному з найбільших НПЗ у США.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
"Харві" забрав життя двох людей
Із досягненням узбережжя Техасу сформований над океаном "Харві" дещо ослабшав, його категорія була знижена з четвертого ("ураган") до третього ("тропічний шторм") рівня за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. На даний момент буревій забрав життя двох людей, проте представники американської влади побоюються, що кількість жертв зростатиме.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
Мастабна рятувальна операція
У Техасі розгорнута масштабна рятувальна операція, в якій задіяни вертольоти, вантажівки та човни. Міська адміністрація Х'юстона звернулася до мешканців міста, які мають човни, з проханням залучитися до рятувальних дій. Протягом 15 годин до служб боротьби з надзвичайними ситуаціями звернулось понад 50 тисяч мешканців міста.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
До рятувальної операції залучені військові
Пошуково-рятувальні роботи у штаті Техас здійснюють близько тисячі рятувальників, до рятувальної операції залучено також солдатів національної гвардії. До Техасу надсилають рятувальників також інші американські штати.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
Збитки, співставні із "Катриною"
Збитки від руйнувань та іншої шкоди, спричиненої ураганом "Харві" в американському штаті Техас, можуть сягнути масштабів, співставних із наслідками буревію "Катрина" 2005 року. Хоча ураган супроводжується сильним вітром, шкоди на даний момент завдає переважно повінь.
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Ураган "Харві" затопив Х'юстон
"Харві" руйнував будинки на узбережжі
У містах на узбережжі Мексиканської затоки ураган "Харві" спричинив значні руйнування. Через сильний вітер були пошкоджені або зруйновані житлові будинки, школи та інші будівлі. На фото - готель Fairfield Inn у місті Рокпості, який залишився без стіни.
Автор: Максим Сидоржевський