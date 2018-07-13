Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей

В Лаосі в провінції Аттапи через прорив греблі гідроелектростанції зниклими безвісти вважається сотні людей, повідомили у вівторок, 24 липня, державні ЗМІ країни. Кілька людей загинули, повідомляє Lao News Agency.

При прориві греблі вилилося щонайменше п'ять мільярдів кубометрів води. Тисячі людей залишилися без житла, оскільки їхні будинки змило водою. Загалом водою накрило шість сіл, в яких розташовані понад 1,3 тисячі будинків. Рівень води піднімається і деяких людей евакуюють кораблями. Влада провінції закликала жителів допомогти постраждалим, зокрема, поділитися їжею, питною водою, медикаментами та одягом.

Греблю прорвало ввечері в понеділок, 23 липня. Компанія, що займалася її будівництвом, повідомила, що причиною стали сильний дощ та повінь. "Ми відправили рятувальну команду і плануємо допомогти евакуювати та рятувати мешканців у селах біля греблі", - повідомили у компанії, передає агенція Reuters.

Раніше один із керівників греблі попередив владу про її можливий прорив та закликав до евакуації, передає агенція dpa.