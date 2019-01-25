 Прорив греблі в Бразилії: 9 загиблих, 300 зниклих безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

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Новини

Прорив греблі в Бразилії: 9 загиблих, 300 зниклих безвісти

У результаті прориву греблі на південному сході Бразилії загинуло щонайменше 9 людей, безвісти зникли близько 300 осіб.

Прорив греблі в Бразилії

Прорив греблі в Бразилії

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Щонайменше дев'ятеро людей загинули і приблизно 300 осіб зникли безвісти у результаті прориву греблі, що стався в п'ятницю, 25 січня, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Інцидент стався на шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, інформує агенція AFP.

За словами губернатора штату Мінас-Жерайс, шансів знайти живими зниклих людей небагато. На кадрах з місця події видно будівлі, дахи яких вкриті мулом. Як повідомляли раніше в пожежній службі міста Белу-Орізонті, багато людей опинилися у пастці, відрізані від зовнішнього світу потоками води і мулу.

Попередньо кількість зниклих безвісти внаслідок інциденту оцінювали в 200 осіб.

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