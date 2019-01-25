Прорив греблі в Бразилії: 9 загиблих, 300 зниклих безвісти

Щонайменше дев'ятеро людей загинули і приблизно 300 осіб зникли безвісти у результаті прориву греблі, що стався в п'ятницю, 25 січня, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Інцидент стався на шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, інформує агенція AFP.

За словами губернатора штату Мінас-Жерайс, шансів знайти живими зниклих людей небагато. На кадрах з місця події видно будівлі, дахи яких вкриті мулом. Як повідомляли раніше в пожежній службі міста Белу-Орізонті, багато людей опинилися у пастці, відрізані від зовнішнього світу потоками води і мулу.

Попередньо кількість зниклих безвісти внаслідок інциденту оцінювали в 200 осіб.